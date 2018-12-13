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13.12.2018 11:04
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Тарифы на интернет в Москве изменились из-за "тяжелого" видео

Текст: Сергей Бабкин
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Один из крупнейших операторов связи и интернет-провайдеров "МГТС" объяснил изменение ряда тарифных планов. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе компании, с 1 декабря были введены новые цены на ряде старых тарифов, при этом увеличили и скорость доступа.

Фото: Depositphotos.com
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Тарифы приходится менять из-за ежегодного значительного роста трафика. "Это происходит из-за потребления "тяжелого" контента - игр и онлайн-видео - с нескольких гаджетов, - заявили в "МГТС". - Это особенно актуально для архивных тарифов - пользователи зачастую не следят за обновлениями тарифов и теряют возможность пользоваться более выгодными во всех отношениях условиями".

В компании также объявили, что в ближайшее время не намерены увеличивать цены для тех, кто следит за обновлением тарифов.

Ранее в СМИ появились новости о росте тарифов на интернет, связанном с повышением НДС и новшествами в законодательстве.

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