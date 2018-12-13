У бизнесмена вымогали деньги в обмен на похищенную жену

Похищение прямо на улице и последующий шантаж - по точной схеме "лихих 90-х" действовали участники этнической преступной группировки в подмосковном Домодедово. Возле одного из домов по улице Овражная бандиты насильно посадили в автомашину жену 31-летнего предпринимателя, после чего по телефону стали вымогать у него полмиллиона рублей за ее освобождение.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что этот бизнесмен обратился в полицию Домодедово за помощью. Оперативники задержали одного из вымогателей в момент передачи части требуемой суммы - 420 тысяч рублей в одном из кафе Подольска. Им оказался 23-летний уроженец Средней Азии. Под контролем оперативников он сообщил своим подельникам о благополучном получении выкупа, после чего похищенная женщина была освобождена.

А затем полицейские в автомашине возле торгового центра, расположенного на 24 километре МКАД, задержали остальных членов группировки - троих мужчин в возрасте от 24 до 32 лет. На машине был установлен подложный государственный регистрационный знак. При обыске были изъяты мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты.

Еще одну группу вымогателей подмосковные сотрудники уголовного розыска с помощью коллег из Мытищ обезвредили в городе Долгопрудный. Как рассказала Татьяна Петрова, негодяи требовали у 45-летней женщины, торгующей здесь на территории плодовоовощной базы, ежемесячную плату за криминальное покровительство. То есть, имел место пресловутый и почти забытый рэкет. Когда женщина отказалась платить, бандиты избили ее, облили бензином и угрожали поджечь. Полицейские задержали на съемных квартирах в Москве двух подозреваемых в этом преступлении мужчин в возрасте 28 и 34 лет. Сесть в тюрьму они могут на срок до 15 лет.

Но на их поимке дело не завершено. Оперативники устанавливают дополнительные криминальные эпизоды, в которых замешаны задержанные, и ищут соучастников.