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13.12.2018 12:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

У бизнесмена вымогали деньги в обмен на похищенную жену

Текст: Михаил Фалалеев
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Похищение прямо на улице и последующий шантаж - по точной схеме "лихих 90-х" действовали участники этнической преступной группировки в подмосковном Домодедово. Возле одного из домов по улице Овражная бандиты насильно посадили в автомашину жену 31-летнего предпринимателя, после чего по телефону стали вымогать у него полмиллиона рублей за ее освобождение.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что этот бизнесмен обратился в полицию Домодедово за помощью. Оперативники задержали одного из вымогателей в момент передачи части требуемой суммы - 420 тысяч рублей в одном из кафе Подольска. Им оказался 23-летний уроженец Средней Азии. Под контролем оперативников он сообщил своим подельникам о благополучном получении выкупа, после чего похищенная женщина была освобождена.

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А затем полицейские в автомашине возле торгового центра, расположенного на 24 километре МКАД, задержали остальных членов группировки - троих мужчин в возрасте от 24 до 32 лет. На машине был установлен подложный государственный регистрационный знак. При обыске были изъяты мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты.

Еще одну группу вымогателей подмосковные сотрудники уголовного розыска с помощью коллег из Мытищ обезвредили в городе Долгопрудный. Как рассказала Татьяна Петрова, негодяи требовали у 45-летней женщины, торгующей здесь на территории плодовоовощной базы, ежемесячную плату за криминальное покровительство. То есть, имел место пресловутый и почти забытый рэкет. Когда женщина отказалась платить, бандиты избили ее, облили бензином и угрожали поджечь. Полицейские задержали на съемных квартирах в Москве двух подозреваемых в этом преступлении мужчин в возрасте 28 и 34 лет.  Сесть в тюрьму они могут на срок до 15 лет.

Но на их поимке дело не завершено. Оперативники устанавливают дополнительные криминальные эпизоды, в которых замешаны задержанные, и ищут соучастников.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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