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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Своя сестра

Уход за больным родственником приравняли к профессии
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск №7745 (282)
В Подмосковье появилась новая мера соцподдержки. Со следующего года жители области, ухаживающие за тяжелобольными родственниками, будут получать ежемесячное пособие. Такой закон приняли вчера депутаты Мособлдумы.

Каждый, кому приходится жить с лежачим инвалидом, рано или поздно становится перед выбором: бросать работу или обречь родного человека на дополнительные мучения из-за отсутствия должного ухода. Государственных учреждений по уходу за тяжелобольными у нас крайне мало, а частные сиделки не каждому по карману. И мало кому есть дело до трагедии тех семей, где один человек теряет источник дохода, чтобы помочь другому.

Фото: depositphotos.com
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В Подмосковье решили - тяжелый труд по уходу за лежачим родственником должен быть оплачен. И положили тем, кто не может работать, потому что прикован тяжелобольным инвалидам I или II групп , ежемесячную "зарплату". "Московская область стала первым субъектом в стране, установившим подобную меру поддержки", - отмечает председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Кто может претендовать на выплаты? Неработающие жители Московской области не моложе 18 и не старше 65 лет, без инвалидности и не учащиеся очно и очно-заочно в колледжах или вузах. "Выплаты устанавливаются в размере двукратной величины прожиточного минимума для пенсионеров - в Подмосковье на сегодняшний день это 18 274 рубля", - объясняет министр социального развития региона Ирина Фаевская. Есть и еще одно важное требование - претендующий на выплаты, должен пройти курсы по уходу за тяжелобольными людьми. Такие курсы организуют в муниципальных центрах социального обслуживания и пройти их можно будет бесплатно.

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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