В аэропорту Шереметьево поставили инновационные "курилки"

В столичном аэропорту Шереметьево открылись технологичные павильоны для курения.

Павильоны находятся недалеко от входов в терминалы В, D, E и F, рассказали в пресс-службе терминала. В каждой "курилке" могут одновременно находиться 14 человек. Помимо защиты от дождя, снега и ветра, кабинки дадут курильщикам и определенный комфорт. Там кроме пепельниц установлена мощная вентиляция, обогреватели, регулятор температуры. Свет включается сам, когда заходит курильщик.

Инновационные "курилки" сделаны из алюминия и композитных материалов. Они сделают более комфортными путешествия и для курильщиков, и для пассажиров, ведущих здоровый образ жизни, уверены в Шереметьево.