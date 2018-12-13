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13.12.2018 14:35
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В аэропорту Шереметьево поставили инновационные "курилки"

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Пресс-служба аэропорта Шереметьево Фото: Пресс-служба аэропорта Шереметьево
Фото: Пресс-служба аэропорта Шереметьево

В столичном аэропорту Шереметьево открылись технологичные павильоны для курения.

Фото: depositphotos.com
Для борьбы с курением предложено заменить картинки на сигаретных пачках

Павильоны находятся недалеко от входов в терминалы В, D, E и F, рассказали в пресс-службе терминала. В каждой "курилке" могут одновременно находиться 14 человек. Помимо защиты от дождя, снега и ветра, кабинки дадут курильщикам и определенный комфорт. Там кроме пепельниц установлена мощная вентиляция, обогреватели, регулятор температуры. Свет включается сам, когда заходит курильщик.

Инновационные "курилки" сделаны из алюминия и композитных материалов. Они сделают более комфортными путешествия и для курильщиков, и для пассажиров, ведущих здоровый образ жизни, уверены в Шереметьево.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Компании Авиация Аэропорт Шереметьево Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Борьба с курением
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