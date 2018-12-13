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13.12.2018 11:50
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Ереване пройдут Дни Москвы

Текст: Любовь Проценко
В Ереване пройдут Дни Москвы. Как сообщили в пресс-центре департамента внешнеэкономических и международных связей, они пройдут с 17 по 20 декабря. Для участия в них в столицу Армении отправится делегация правительства Москвы во главе с министром, руководителем департамента Сергеем Череминым.
Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Собянин пригласил москвичей на фестиваль "Путешествие в Рождество"

Москвичи подготовили ереванцам разнообразную культурную программу. Откроется она фотовыставкой "Моя Москва", которая пройдет с 17 по 19 декабря в Доме Москвы в Ереване. Там же 17 декабря состоится концерт джазового коллектива под управлением Вадима Эйленкрига - одного из самых востребованных и узнаваемых российских джазовых музыкантов. А 19 декабря состоится встреча с актером, телеведущим, исполнителем песен и кинопродюсером Дмитрием Харатьяном.

Деловая программа дней Москвы в Ереване начнется 18 декабря с конференции "Спитакское землетрясение. Трагедия, объединившая народы". В среду, 19 декабря, москвичи посетят город Гюмри, пострадавший в результате разрушительной катастрофы, случившейся 30 лет назад. Там пройдут переговоры с мэром Гюмри и руководителями органов местного самоуправления, в том числе из Спитака.

Напомню, две столицы уже не одно десятилетие сотрудничают в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах. В декабре прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин и мэр Еревана Тарон Маргарян подписали программу сотрудничества на 2018-2021 годы. Она подразумевает активную работу в приоритетных направлениях, таких как торговля, экономика, архитектура и градостроительство, городское хозяйство, молодежная политика и другие.

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