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13.12.2018 15:43
Проект: В регионах

В Калуге открыли детский технопарк "Кванториум"

13 декабря день открытия детских технопарков "Кванториум" в 25-ти регионах России. Калуга вошла в число первопроходцев.
Фото: Калужская городская Дума Фото: Калужская городская Дума
Фото: Калужская городская Дума

Калужский "Кванториум" разместился в здании площадью 1900 кв.м. по адресу: ул. Салтыкова-Щедрина, 66. Основная цель - возрождение престижа инженерных и научных профессий, подготовка будущих высококвалифицированных кадров. Его структура представлена различными функциональными зонами, среди которых специализированный цех высокотехнологичного оборудования, медиабиблиотека, коворкинг, проектные мастерские, лаборатории (квантумы). Все они укомплектованы высокотехнологичным оборудованием.

Фото: Калужская городская Дума
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Здесь ежегодно будут бесплатно обучаться не менее 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет. Основными направлениями деятельности станут космоквантум, аэроквантум, геоквантум, робоквантум, автоквантум, айтиквантум. Выбор направлений обусловлен потребностями экономики региона и имеющимся опытом развития системы дополнительного образования области по техническому и естественнонаучному направлениям. К работе со школьниками будут привлечены специалисты из области промышленности и IT.

Мероприятие организовано Фондом новых форм развития образования совместно с Министерством просвещения Российской Федерации в рамках ежегодной торжественной церемонии Марафона открытий детских технопарков "Кванториум".

В открытии приняли участие заместитель губернатора Константин Горобцов, глава городского самоуправления города Калуги Александр Иванов, городской голова Дмитрий Разумовский, министр образования и науки области Александр Аникеев, педагоги, ректоры ведущих вузов региона, представители общественности. Почетный гость мероприятия - летчик-космонавт, Герой России Сергей Авдеев.

Фото: Калужская городская Дума
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"Открытие подобных технопарков - прекрасный подарок к вековому юбилею дополнительного образования и всем жителям Калуги. Основная задача "Кванториума" - развитие у ребят таких необходимых сегодня навыков, как креативность, критическое мышление, умение общаться друг с другом и работать в команде. Особенно важно погружение в современную инженерную проблематику в высокотехнологичной образовательной среде", - подчеркнул глава городского самоуправления города Калуги Александр Иванов. - "Открытие детского технопарка своевременно, так как сегодня все больше востребованы специалисты естественнонаучной и технической направленности". 

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги
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