В Калуге открыли детский технопарк "Кванториум"

13 декабря день открытия детских технопарков "Кванториум" в 25-ти регионах России. Калуга вошла в число первопроходцев.

Калужский "Кванториум" разместился в здании площадью 1900 кв.м. по адресу: ул. Салтыкова-Щедрина, 66. Основная цель - возрождение престижа инженерных и научных профессий, подготовка будущих высококвалифицированных кадров. Его структура представлена различными функциональными зонами, среди которых специализированный цех высокотехнологичного оборудования, медиабиблиотека, коворкинг, проектные мастерские, лаборатории (квантумы). Все они укомплектованы высокотехнологичным оборудованием.

Здесь ежегодно будут бесплатно обучаться не менее 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет. Основными направлениями деятельности станут космоквантум, аэроквантум, геоквантум, робоквантум, автоквантум, айтиквантум. Выбор направлений обусловлен потребностями экономики региона и имеющимся опытом развития системы дополнительного образования области по техническому и естественнонаучному направлениям. К работе со школьниками будут привлечены специалисты из области промышленности и IT.

Мероприятие организовано Фондом новых форм развития образования совместно с Министерством просвещения Российской Федерации в рамках ежегодной торжественной церемонии Марафона открытий детских технопарков "Кванториум".

В открытии приняли участие заместитель губернатора Константин Горобцов, глава городского самоуправления города Калуги Александр Иванов, городской голова Дмитрий Разумовский, министр образования и науки области Александр Аникеев, педагоги, ректоры ведущих вузов региона, представители общественности. Почетный гость мероприятия - летчик-космонавт, Герой России Сергей Авдеев.

"Открытие подобных технопарков - прекрасный подарок к вековому юбилею дополнительного образования и всем жителям Калуги. Основная задача "Кванториума" - развитие у ребят таких необходимых сегодня навыков, как креативность, критическое мышление, умение общаться друг с другом и работать в команде. Особенно важно погружение в современную инженерную проблематику в высокотехнологичной образовательной среде", - подчеркнул глава городского самоуправления города Калуги Александр Иванов. - "Открытие детского технопарка своевременно, так как сегодня все больше востребованы специалисты естественнонаучной и технической направленности".