В новогоднюю ночь метро и МЦК будут работать круглосуточно

Столичный метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) в новогоднюю ночь перейдут на круглосуточный режим работы. Этой новостью поделился с москвичами мэр города Сергей Собянин в своем Twitter. Так что опоздавших к праздничному столу быть не должно - можно даже отправиться в "оливье-тур" и навестить всех знакомых, и не важно, когда это произойдет - в 2 ночи или в 4 утра - составы будут ходить непрерывно.

"Для удобства горожан и гостей нашего города в ночь с 31 декабря на 1 января и метро, и МЦК будут работать круглосуточно, а в рождественскую ночь - до 2 часов", - написал глава города. Причем это становится уже традицией. По словам мэра, все эти виды транспорта будут работать по 24 часа в сутки и в День города, и на Новый год, с 2019 по 2021 год.

И в самом деле, добраться до дома в новогоднюю ночь после долгих гуляний под звуки салютов всегда непростая задача. Большинство горожан привыкли сразу вызывать такси - чтоб уж до подъезда. Только вот цены в это время кусаются - частные перевозчики взвинчивают их вдвое, а то и больше. А в Новый год кошелек и так у всех "нараспашку" - надо накрыть стол, купить подарки, сходить куда-нибудь на праздники. Так что возможность доехать до дома на городском транспорте по карте "Тройка" - очень даже кстати.

Впервые в таком режиме городской транспорт стал работать два года назад - тогда поезда метро и МЦК тоже курсировали круглые сутки. Москвичам это очень понравилось, и практику повторили в 2017 году. Тогда организовали еще и 168 маршрутов наземного транспорта - пассажиров перевозили автобусы, троллейбусы и трамваи. Метро и МЦК перевезли тогда 430 тысяч пассажиров, а наземный транспорт - 80 тысяч. С официальными заявлениями по поводу наземных перевозок "Мосгортранс" пока не выступал, но уже и так понятно, что грядущая праздничная ночь вряд ли станет исключением.

Кстати, многие наверняка слышали истории о людях, встретивших Новый год в самолетах. А теперь получается, что москвичи могут сделать это и метро. В 2017 году, например, такими "счастливчиками" стали 35 тысяч человек - когда часы пробили 12, они были либо в вагонах, либо на станциях. Между прочим, руководству подземки пора задуматься об организованных новогодних ночных турах - а что, туристам точно понравится! С шампанским, правда, нельзя - все-таки общественное место, а вот угостить пассажиров оливье и мандаринами ничто не мешает.