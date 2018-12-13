В Подмосковье мужчина задушил годовалого младенца

По подозрению в убийстве годовалого малыша в Подмосковье задержан его 22-летний отчим. По версии следствия, он сильно избил и задушил младенца.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК, причину смерти ребенка удалось выяснить судебно-медицинским экспертам. Это дало основания задержать мужчину, который сожительствовал с матерью малыша. Ранее следователи допросили гражданских супругов и их соседей. Все слышали крики и детский плач из квартиры, где произошло убийство.

Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ - "Убийство малолетнего". Ему грозит многолетнее заключение.