В Подмосковье упразднили Солнечногорский район

На карте Московской области больше нет Солнечногорского района. Он превратился в городской округ Солнечногорск. Соответствующий закон сразу в трех чтениях приняли депутаты Мособлдумы.

В новый городской округ вошли городские поселения Андреевка, Менделеево, Поварово, Ржавки, Солнечногорск и сельские поселения Кривцовское, Кутузовское, Луневское, Пешковское, Смирновское и Соколовское. Прежние границы Солнечногорского района при преобразовании в округ не изменились.

Глава района Владимир Слепцов подчеркнул, что перед объединением во всех поселениях прошли публичные слушания, участники которых поддержали административную реформу. "Теперь, объединившись, мы будем формировать единый бюджет. Произойдет и сокращение чиновников - в полтора-два раза. Сейчас во всех 11 поселениях есть советы депутатов, аппарат. А будет только администрация и совет депутатов Солнечногорского городского округа", - отметил Слепцов.

Выборы главы и депутатов нового округа состоятся в апреле 2019 года.