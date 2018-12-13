В Подмосковье женщине пригрозили расправой за отказ от "крыши"

В Московской области 45-летнюю женщину-предпринимателя избили и облили бензином. Рэкетиры таким способом выбивали деньги за "крышу".

Как сообщила начальник пресс-службы областного ГУ МВД Татьяна Петрова, инцидент произошел в Долгопрудном. Потерпевшая торговала овощами и фруктами на местной базе. Женщине-зеленщику предложили свои "услуги" двое мужчин. Они обещали криминальную защиту за деньги. Когда потерпевшая отказалась платить, рэкетиры избили ее, облили бензином и пригрозили сжечь.

Полицейские нашли подозреваемых в Москве. Одному из них - 28 лет, второму - 34 года. Против злоумышленников возбудили уголовное дело о вымогательстве. Им грозит до 16 лет тюрьмы. Следователи также выяснят, причастны ли они к другим подобным преступлениям и были ли у них сообщники.