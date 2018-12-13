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13.12.2018 14:48
Проект: В регионах

В Смоленске заработал перинатальный центр

Новое учреждение открылось месяц назад на базе смоленской клинической больницы № 1 и уже смогло принять свыше тысячи пациентов. В стенах перинатального центра появился на свет 91 младенец, более 400 малышей прошли скрининг на врожденные и наследственные заболевания. Губернатор Алексей Островский оценил готовность центра к приему рожениц в ходе рабочей поездки по Смоленску вместе с главным федеральным инспектором по региону Юрием Стрелецким.
Фото: Пресс-служба администрации Смоленской области Фото: Пресс-служба администрации Смоленской области
Фото: Пресс-служба администрации Смоленской области

Глава области поздравил одну из пациенток - Викторию Ф. - с рождением долгожданной дочери: малышка три дня провела в реанимации, и доктора смогли максимально быстро стабилизировать состояние девочки.

- Я очень рад, что мы смогли построить суперсовременный центр, который позволяет проводить своевременную диагностику и выхаживать недоношенных детей, - сказал Алексей Островский.

Фото: Пресс-служба администрации Смоленской области
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Как рассказала заместитель главврача клинической больницы № 1 Татьяна Густоварова, в новом стационаре 130 коек, из которых 50 предназначены для беременных женщин, еще столько же - для женщин, которые недавно родили. Плановая нагрузка центра - до 4,5 тысячи родов в год.

Все его помещения оснащены современным оборудованием. Здесь могут вести квалифицированную диагностику и лечение пациенток со сложным течением беременности, выхаживать младенцев с экстремально низкой массой тела и различными патологиями, оказывать амбулаторную помощь. С 1 января заработает отделение для лечения бесплодия методом экстракорпорального или искусственного оплодотворения.

Губернатор Алексей Островский подчеркнул, что приоритетная задача центра - быть на постоянной связи со всеми 27 районами области, чтобы качественная медпомощь стала доступна женщинам и детям из самых отдаленных уголков. Телемедицинские технологии позволяют врачам из Смоленска советоваться с коллегами из лучших федеральных учреждений.

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