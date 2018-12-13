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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

По следам Шолохова

Писатели вернулись в "Шефский дом" на Комсомольском проспекте
Текст: Иван Пышечкин
Российская газета - Столичный выпуск №7743 (280)
В столице закончили восстанавливать еще один объект культурного наследия - так называемый "Шефский дом" на Комсомольском проспекте, возведенный еще в конце 18 века известным русским архитектором Матвеем Казаковым в стиле раннего московского классицизма. Перед реставраторами стояла непростая задача - вернуть исторический вид зданию, которое в разные времена неоднократно перестраивалось. Усилия не прошли даром - проект получил премию "Московская реставрация-2018".

Два года велась разработка проекта и почти столько же времени шли работы. "Объект был в очень плохом состоянии - и чисто внешне, и внутренние помещения. Зато теперь разница видна невооруженным глазом", - рассказала "РГ" главный архитектор проекта Надежда Шемшурина. Восстановленные фасады в точном соответствии с колористическим паспортом засияли первозданными цветами. Первозданный вид теперь и у интерьеров: отреставрировали историческую винтовую мраморную и парадную лестницы, полы заменили вместе с несущими конструкциями. Новый паркет положили, основываясь на архивных документах.

Фото: Юрий Лепский/РГ
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Главной сложностью было то, что к зданию приложили руки не одно поколение реставраторов и строителей. Изначально дом вообще был деревянным. Каменная постройка появилась только во времена Хамовнических мануфактур в конце 18 века, а потом здание отдали военным - тогда для хозяйственных нужд надстроили третий этаж. Дом предназначался для расквартирования офицеров и почетного командира полка (или просто шефа), отсюда его название - "Шефский". Но и на этом изменения не закончились. "Еще одна перестройка случилась в начале 20 века, - продолжала Шемшурина. - Была приподнята крыша и переделан верхний карниз, который сделали так, что будто в него врезаны окна под ампир - была мода на сочетание архитектурных стилей". Это теперь для нашего времени уже тоже история.

В ходе реставрации сделали и почти открытие: "Увидели старый кирпич, когда сняли штукатурку в подклете. Его своды - уже уникальный памятник сам по себе". Подклетом называют цокольный этаж, где располагаются погреба и складские помещения. В "Шефском доме" специалисты решили оставить эту часть здания открытой, чтобы любой желающий мог окунуться в атмосферу 18 века.

Восстановить здание было непросто - к нему приложили руки не одно поколение реставраторов и строителей

Раньше на первом этаже "Шефского дома" располагалось отделение Союза писателей СССР, а потом и России. Здесь частенько появлялись Михаил Шолохов, Владимир Солоухин и Василий Белов. Это была их собственная площадка для встреч и выступлений. После реставрации "Шефский дом" снова возвращается писателям. На втором этаже расположен "Фонд Столыпина", а свободные площади будут сданы в аренду съемщикам - одна из задач реставраторов была как раз адаптировать помещение для современной эксплуатации, поэтому ремонт там сделали с учетом современных офисных требований.

В 2018 году в Москве восстановлены 184 здания. Столичная реставрационная программа длится уже 8 лет. Еще в 2010 году в городе насчитывалось 1325 памятников архитектуры в плохом состоянии, а теперь таких осталось 248.

Культура Арт Архитектура Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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