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13.12.2018 18:43
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В штатном режиме

В Воронеже предотвратили дорожный коллапс во время снегопадов
Текст: Татьяна Ткачева
Российская газета - Неделя - Центральная Россия №7744 (281)
Ожидания горожан, привыкших к грязной каше и заторам на улицах в начале зимы, в этом году не оправдались. Дороги и тротуары в Воронеже исправно полирует спецтехника. Где она была раньше и надолго ли хватит рвения у коммунальщиков, выясняла "РГ".
Фото: Игорь Филонов/ РГ Благодаря пополнению парка комбинаты оперативно справились с последствиями непогоды. Фото: Игорь Филонов/ РГ
Благодаря пополнению парка комбинаты оперативно справились с последствиями непогоды. Фото: Игорь Филонов/ РГ

Сейчас в городском парке имеется 298 снегоуборочных машин. В две предыдущие зимы их было 211. От 20 до 30 процентов техники, которой пользовались районные комбинаты благоустройства, попало под списание, а купить новую не удавалось из-за нехватки денег в бюджете. В этом году состоялась самая масштабная за последние десятилетия закупка коммунальной техники - 133 машины.

Фото: Александр Полегенько / РИА Новости
Мощные снегопады обрушатся на регионы, где их совсем не ждали

- Для обеспечения безопасности упор был сделан на приобретение комбинированных дорожных машин и тракторов со щетками. Сейчас мощные звенья такой техники есть в каждом районе города. Летом они не простаивают, а переоборудуются, оснащаются баками для воды и поливомоечным оборудованием и обеспечивают очистку улиц от пыли и мусора, - пояснил первый вице-мэр по городскому хозяйству Сергей Петрин.

Благодаря пополнению парка комбинаты успешно справились с последствиями первых снегопадов сезона 2018/19. Проезжую часть оперативно очищают до асфальта и посыпают смесью песка и соли. Особое внимание уделяют решеткам и колодцам ливневой канализации, поскольку в Воронеже потеплело, к концу недели обещают дожди.

За последние десятилетия город впервые закупил 133 единицы коммунальной техники

На тротуарах, правда, бывает скользко. Мини-трактора (в 2018-м было приобретено более 20 таких машин, и закупки продолжатся) сгребают снежную массу в сторону, а под ней оказывается гладкий лед. Но возросшее качество уборки отметили почти все. В мэрии подчеркнули, что штат уборщиков увеличен до 300 человек - они помогают тяжелой спецтехнике, расчищают остановки и дорожки к пешеходным переходам.

Фото: depositphotos.com
Жители Ивановской области пожаловались на черный снег

Несколько курьезно сложилась ситуация с очисткой "карманов" на платных парковках, которые заработали в столице Черноземья с октября. В Сети обсуждают фотографии, где машины среди бела дня отрезаны от идеальной проезжей части снежными валами или стоят в месиве, не позволяющем рассмотреть дорожную разметку. Такое случалось и раньше, когда авто на обочинах в центре города бросали бесплатно. Но когда стоянка в будни стала стоить 40 рублей в час, подобный "сервис" стал воронежцев особенно возмущать. В мэрии пояснили, что эффективно убирать платные парковки сложно из-за того, что по ночам и в выходные дни они заполнены машинами. Расчищать "карманы" должны районные коммунальщики по договору с оператором - ООО "Городские парковки". Однако депутат гордумы Артем Рымарь усмотрел признаки правонарушения в том, что фирма не сумела организовать своевременную уборку, и направил соответствующее обращение в прокуратуру.

- Пока остаются сложности с вывозом снега - на это до недели может уходить. Для решения проблемы город в ближайшее время дополнительно получит из региональной казны 130 миллионов рублей, - отметил мэр Вадим Кстенин. - На эти средства должна быть приобретена эффективная погрузочная техника.

С крыш домов, чьи фасады выходят на оживленные улицы, уже вовсю сбивают сосульки. За эту работу отвечают управляющие организации, туда и следует обращаться с просьбами. Но если УК не отреагировала - нужно жаловаться в управу района.

Тем временем

При управе самого крупного - Коминтерновского - района Воронежа открыли диспетчерскую службу по аварийным ситуациям. Она будет принимать сообщения об авариях на коммунальных сетях в вечернее время и по выходным. Позвонить можно по единому номеру (473) 206-76-59. Операторы будут дежурить по графику: с понедельника по четверг с 18.00 до 09.00, в пятницу с 16.45 до 09.00, по субботам и воскресеньям круглосуточно.

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