Хорошую новость предпринимательскому сообществу сообщил на форуме "Цифровые вершины-2018" мэр Москвы Сергей Собянин. Власти города решили в будущем году не поднимать налог на недвижимое имущество для юридических лиц до 2%, как планировалось раньше.

Начиная с 1 января 2019 года этот налог, рассчитываемый от кадастровой стоимости, составит 1,6% вместо 1,5%, то есть будет выше всего на 0,1%. Более того, так же по 0,1% он будет расти в течение пяти лет. Таким образом, те 2%, которые предприниматели должны были заплатить уже в 2019-м, они начнут отдавать лишь в 2022-м. "Это здорово, что в Москве не только слушают, но и слышат бизнес", - сказал, комментируя принятое решение, член совета Московского отделения "ОПОРЫ РОССИИ" Игорь Лаврик. - Ведь бизнес жив лишь тогда, когда он развивается, шагает дальше. Если же у него нет сил, то доходов нет ни у бизнеса, ни у города".

Как стало известно "РГ", с просьбой не поднимать резко ставку налога на имущество к мэру в октябре обратился глава "ОПОРЫ РОССИИ" Александр Калинин. Он написал, что если это сделать, налоговая нагрузка на предпринимателей вырастет процентов на 30. Ведь уже увеличился размер НДС - с 18 до 20%, частично выросла кадастровая стоимость имущества, выше стали акцизы на топливо, дороже коммуникационные услуги монополистов..." Все это повалило таким комом на бизнес, говорит Лаврик, что для многих он мог оказаться просто непосильным. Правительство Москвы эти доводы посчитало разумными. Причем сделать шаг навстречу бизнесу город смог без ущерба для себя, подчеркнул мэр. В столице с помощью цифровизации просто навели порядок с собираемостью налогов. Именно плохая собираемость прямым образом влияет на их повышение, считает Собянин, государство недобирает 20-40% налогов и вынуждено дополнительно нагружать добросовестных налогоплательщиков. "Это ужасная система, которая ведет в никуда, разрушает экономику и социальную справедливость, - говорил он. - Высокая же собираемость налогов подвигает государство к тому, чтобы не повышать налоги". Как это можно сделать, и показала Москва.