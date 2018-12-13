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13.12.2018 12:42
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Дальневосточный гектар получат переселенцы из-за рубежа

Текст: Татьяна Замахина
Госдума во втором чтении одобрила предоставление дальневосточного гектара переселенцам из-за рубежа. Законопроект кабмина предоставляет безвозмездное пользование землей.
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Участки на Дальнем Востоке смогут получать соотечественники, переехавшие в Россию из-за рубежа. Речь об участниках госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению.

Для получения земли в собственность переселенцы должны сначала в установленном порядке обзавестись российским гражданством.

Фото: Пресс-служба Минвостокразвития РФ
Чем занимаются получатели дальневосточных гектаров

Ранее поручение на эту тему дал президент: Владимир Путин поставил задачу стимулировать переезда соотечественников на постоянное место жительства в Россию. И в первую очередь, это должно касаться Дальнего Востока, с которого происходит отток населения.

В рамках второго чтения депутаты прописали, что может помешать переселенцам получить участки в собственность или в аренду. Это несоответствие использования земельного участка установленным критериям, неподтверждение соблюдения предусмотренных условий. Кроме того, отказ можно получить, если подать заявление о предоставлении земли более, чем за шесть месяцев до окончания срока действия договора безвозмездного пользования таким участком.

Критерии использования земельных участков установит правительство РФ. Кроме того, кабмин определит перечень подтверждающих соответствие этим критериям документов и порядок проверки.

Действующие законы дают гражданам РФ право на основании заявления один раз получить в безвозмездное пользование гектар земли на Дальнем Востоке. Можно получить и больший участок в совместное пользование - из расчета по гектару на человека.

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