Завоз жизненно важных грузов на север Хабаровского края минувшим летом осуществлялся по бездорожью. Чтобы доставить в отдаленные села Аяно-Майского района топливо и товары первой необходимости, водителям приходилось пробиваться по горным перевалам и руслам рек. Строить здесь дорогу за счет регионального бюджета местным властям нет резона. Она обойдется в миллиарды рублей, но движение по ней никогда не будет оживленным, поскольку все население района - около двух тысяч человек. Тем не менее у хабаровчан появилась надежда на то, что их транспортная проблема будет решена. Поводом для этого послужило событие, произошедшее… в Якутии.

По прямой от расположенного на берегу Охотского моря порта Аян до села Нелькан, куда летом вывозят грузы с барж, всего 179 километров. По земле - как повезет. Километраж здесь никогда не бывает одинаковым, потому что логистика на севере края - явление стихийное. В основном она зависит от того, как меняются русла рек, которые по совместительству являются направлениями автоперевозок.

Год назад состояние "дороги жизни" Аян - Нелькан проверила прокуратура и пришла к выводу, что эта трасса существует лишь в технических документах. Прокурор района через суд потребовал от дорожников отремонтировать разрушенные мосты через реки, и его исковые требования были удовлетворены в полном объеме.

- Но что толку-то их ремонтировать? Эти старые деревянные мосты сносит каждым паводком, и водители вынуждены накатывать объезды. Да и не к каждому мосту дорога есть, - говорит депутат Аяно-Майского районного совета Максим Пахомов.

Максим Валерьевич - индивидуальный предприниматель, занимается завозом грузов в Нелькан и другие села. Километры бездорожья ему приходится преодолевать лично.

- Кроме "Уралов" и "КамАЗов" повышенной проходимости, никакую другую технику здесь не встретишь. Выезжаем по нормальной дороге, но потом она обрывается. Сворачиваем на горную реку и 30 километров идем по ее руслу. Затем карабкаемся на перевал и 20 километров движемся по нему. Оттуда вновь спускаемся в русло реки… А речки-то нерестовые. По рыбе ездим, - рассказывает он.

Выход из положения власти района видят в реализации давней идеи строительства автодороги из соседнего региона, Якутии. Этот проект однажды даже был включен в федеральную программу, но не получил финансирования. Вспоминать про него долгое время не было повода. А сейчас он появился.

Несколько дней назад в Якутии ввели в эксплуатацию региональную дорогу "Амга". Она имеет совершенно локальное значение: связывает со столицей республики доселе изолированный Усть-Майский район. Даже не весь район, а лишь поселок Усть-Мая и расположенное в семи километрах от него село Петропавловск (к другим населенным пунктам дорог из райцентра нет). В нынешнем виде "Амга" оканчивается тупиком. Однако этот район граничит с севером Хабаровского края. И, если продолжить трассу дальше, она пройдет как раз по тем местам, где сейчас хабаровские предприниматели наматывают километры по бездорожью, чтобы доставить грузы в дальние села.

Продолжение строительства трассы "Амга" даст Якутии выход к Охотскому морю, к порту Аян. Через него обеспечивать всем необходимым восточные улусы будет значительно проще, нежели при существующей схеме завоза грузов

Самое интересное, что правительство Якутии готово хоть сейчас тянуть "Амгу" по территории Хабаровского края, были бы деньги. Но не для того, чтобы решать проблемы соседей. Продолжение строительства трассы даст республике выход к Охотскому морю, к тому самому порту Аян. Через него обеспечивать всем необходимым восточные улусы будет значительно проще, нежели при существующей схеме завоза грузов.

Интересы двух регионов здесь совпадают полностью. Протяженность автодороги, если считать от Якутска, составит 1260 километров, при этом более половины пути уже построено и эксплуатируется. Сюда входят около 400 километров собственно "Амги", 280-километровая трасса Эльдикан - Югоренок в горной части Усть-Майского района, а также некоторые участки на территории Хабаровского края.

Правда, объединить это разрозненное хозяйство в одно целое будет непросто. Регионы-соседи не вытянут такую стройку даже в складчину. Завершающие 160 километров той же "Амги" якутские дорожники из-за проблем с деньгами строили 20 лет!

Инфографика: РГ/Рафаэль Зарипов

Недавно власти Якутии выступили с предложением передать "Амгу" в федеральную собственность, что подразумевает централизованное финансирование ее дальнейшего строительства. По словам первого вице-премьера республики Алексея Колодезникова, это логичный шаг, поскольку трасса пройдет по территориям двух субъектов Федерации с выходом на всю транспортную систему России.

- Руководитель Росавтодора Андрей Костюк инициативу поддержал. Сейчас правительства Якутии и Хабаровского края готовят соответствующее совместное обращение в адрес руководства страны, - отметил Колодезников.

К слову

Путь из Якутска в Аян был открыт два с половиной столетия назад. По вьючной тропе на лошадях перевозили почту и товары Российско-Американской компании, и это было быстрее и дешевле, чем осуществлять перевозки по почтовому тракту из европейской части страны. Впоследствии Аянский тракт забросили, но уже в наши дни о нем вспомнили золотодобытчики, работающие на севере Хабаровского края. Своими силами они пробили в горах дорогу, по которой завозили из Аяна на прииски все необходимое для работы. Лет 15 назад артели из этих мест ушли, содержать проложенную ими трассу стало некому, но некоторые ее участки до сих пор остаются проезжими, и ими пользуются местные предприниматели.