Путин перенес столицу ДФО во Владивосток

Президент подписал указ , по которому столица Дальневосточного федерального округа переносится из Хабаровска во Владивосток, сообщила пресс-служба Кремля.

Указ вносит соответствующие коррективы в перечень федеральных округов.

Руководителю кремлевской администрации поручено провести организационно-штатные мероприятия в связи с этим процессом.

Напомним, что идея переноса принадлежит врио главы Приморья Олегу Кожемяко. На днях стало известно, что президент с предложением согласен.

В составе ДФО - Бурятия, Якутия, Забайкалье, Камчатка, Приморье, Хабаровский край, Амурская, Магаданская, Сахалинская области, Еврейская автономная область и Чукотка.