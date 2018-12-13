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Путешествия на личном авто

Текст: Павел Синин (Хуньчунь)
Российская газета - Неделя - Дальний Восток №7744 (281)
Управление по делам туризма и отрасли услуг города Хуньчунь провинции Цзилинь отметили успешное завершение сезона туристических автопробегов по России, которые стали регулярными.

Акции начались в мае и закончились в октябре. За это время 538 китайских туристов на 135 автомашинах проследовали через пункт пропуска Хуньчунь и в течение пяти дней побывали во Владивостоке и Уссурийске, а также поселках Краскино и Андреевка.

В краевом центре они посетили легендарную подводную лодку С-56 и музей автомотостарины. Увидели красивейший водопад южного Сихотэ-Алиня на Шкотовском плато, который образуют ключ Левый Горбатов и приток реки Стеклянухи. Туристы из КНР отдохнули на морском пляже в поселке Славянка, успели пожить в деревне и попробовать блюда русской кухни.

Провинция Цзилинь граничит с Дальним Востоком РФ, а город Хуньчунь находится на стыке границ КНР, РФ и КНДР. В последние годы благодаря развитию авиационного сообщения и автомобильных трасс администрация города делает ставку на туризм. Одним из примеров успешного движения в этом направлении стали автопробеги китайских туристов по территории Приморья и россиян по провинции Цзилинь. Первый российско-китайский трансграничный автопробег на личных автомобилях состоялся в 2016 году. В 2017-м уже две группы автопутешественников из КНР побывали в Приморье.

Между тем

В администрации Хуньчуня полагают, что количество групповых автопробегов из КНР в Россию станет еще больше, поскольку их популярность растет. Этой возможностью интересуются не только жители соседней с Приморьем провинции Цзилинь, но и других регионов Китая. Предполагается организовывать как пятидневные автотуры, так и более короткие путешествия, рассчитанные на два и три дня.

 

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