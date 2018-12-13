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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В больнице Благовещенска делали перевязки канцелярским скотчем

Текст: Дина Непомнящая

В Министерстве здравоохранения Амурской области начали комплексную проверку городской больницы Благовещенска. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, это решение приняли после появления в местных СМИ информации о том, что одной из пациенток после операции врачи сделали перевязку канцелярским скотчем вместо пластыря.

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О необычном методе лечения журналистам сообщила дочь 63-летней женщины, прооперированной в больнице. Как пишут в региональных изданиях, ей пришлось привезти матери пластырь, которого у медиков не нашлось.

"В ходе проверки будет дана оценка этой информации. Использование скотча вместо медицинского лейкопластыря недопустимо", - заявила пресс-секретарь областного Минздрава Виктория Давыскиба.

Представители министерства также отмечают, что пластыри у врачей в тот момент действительно закончились. Но не было их только в хирургическом отделении, в остальных подразделениях больницы они имелись. При необходимости расходные материалы можно было перераспределить.

Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Благовещенск
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