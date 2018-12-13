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Горячий снежный сезон

Зимой Чанчунь делает ставку на событийный туризм
Текст: Ольга Журман (Чанчунь)
Российская газета - Неделя - Дальний Восток №7744 (281)
В столице провинции Цзилинь городе Чанчуне начался сезон зимнего туризма. Один из его главных признаков - фестиваль льда и снега, который традиционно собирает множество туристов.
К традиционному лыжному марафону профессиональных спортсменов на фестивале в Чанчуне добавится студенческая лыжная гонка. Фото: Чжан Яо К традиционному лыжному марафону профессиональных спортсменов на фестивале в Чанчуне добавится студенческая лыжная гонка. Фото: Чжан Яо
К традиционному лыжному марафону профессиональных спортсменов на фестивале в Чанчуне добавится студенческая лыжная гонка. Фото: Чжан Яо

В церемонии открытия 20 декабря примут участие 1200 спортсменов и любителей из 30 стран мира. Закончится праздник льда и снега только 19 февраля.

Зимой средняя температура в Чанчуне составляет -22,4 градуса, снег лежит, как правило, шесть месяцев в году, и толщина его достигает 20 сантиметров. Это идеальные условия для занятия зимними видами спорта и проведения конкурса снежных фигур. Именно снежных, и в этом главное отличие фестиваля от, например, ледового в Харбине. В Чанчуне все скульптуры изготавливают из прессованного снега, а потому, к сожалению, они недолговечны и радуют глаз зрителей обычно не более двух недель. В основном в фестивале участвуют скульпторы из Китая и соседних стран, но бывает приезжают мастера из дальнего зарубежья, привозя и свои сюжеты.

Снежные фигуры можно увидеть только в начале зимнего фестиваля, они не сохраняются до его окончания, тают на солнце. Фото: Чжан Яо

- Жители провинции привыкли к снежным зимам, и устраивать праздники в это время года в нашей традиции. Но теперь мы стараемся превратить традицию в событийный туризм с тем, чтобы Чанчунь стал платформой для привлечения капиталов, окном во внешний мир, местом сотрудничества и двигателем развития экономики, - говорит заместитель секретаря администрации Чанчуня Лу Фуцзянь.

В ходе фестиваля в столице провинции проходит ряд мероприятий, в том числе лыжный марафон на 50 километров "Васалоппет Чайна" под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS) и массовая лыжная гонка. В этом году впервые будут организованы лыжные состязания китайских студентов.

 

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