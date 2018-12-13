За последние годы филиалы парка организовали 436 операций "Браконьер", в ходе которых изъято 9,7 тысячи ловушек и других приспособлений для охоты на тигров и леопардов.
В КНР уделяют особое внимание охране редких животных и среды их обитания. Правительство страны рассмотрело десять пилотных природоохранных проектов. Национальный парк амурских тигров и дальневосточных леопардов площадью 1,462 миллиона гектаров - один из них.
- В ходе операции "Браконьер", кроме ликвидации капканов в лесах и горах, управление лестного хозяйства Хуньчуня организовало заставы на главных перекрестках нацпарка. Наши специалисты проверяют - нет ли у охотников запрещенных приспособлений. Осматривают автомобили - ищут не разрешенных для охоты животных, проверяют подозрительных людей, оказавшихся в охраняемой зоне, - говорит вице-директор управления национального парка Ли Пэн.
Сотрудники не только заняты борьбой с браконьерами, но и создают условия для существования самых красивых кошек планеты и других животных. На территории национального парка открыты 246 пунктов питания, на которые регулярно поставляются корма. Для наблюдения за животными смонтированы 1787 фото- и видеокамер, которые "покрывают" значительную площадь парка.
Чжан Шаньнинь, вице-директор управления Национального парка амурских тигров и дальневосточных леопардов:
- В 2018 году популяция амурских тигров и дальневосточных леопардов на территории провинции достигла самого высокого уровня с начала ведения статистики в 2014-м. Так, за последний год на территории парка обнаружено несколько групп амурских тигров и дальневосточных леопардов.
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