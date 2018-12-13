Ареал обитания тигров и леопардов значительно увеличился. Это констатируют специалисты Национального парка амурских тигров и дальневосточных леопардов, расположенного на территории провинций Цзилинь и Хэйлунцзян и граничащего с Россией и КНДР. Они начали операцию "Браконьер", рассчитанную на зиму 2018 - весну 2019 годов. В ней принимает участие около пятисот сотрудников.

Леопардов и тигров в нацпарке провинции Цзилинь берегут с таким же тщанием, как и на охраняемых территориях соседнего Приморья. Фото: Управление национального парка амурских тигров и дальневосточных леопардов на севрно-востоке Китая

За последние годы филиалы парка организовали 436 операций "Браконьер", в ходе которых изъято 9,7 тысячи ловушек и других приспособлений для охоты на тигров и леопардов.

В КНР уделяют особое внимание охране редких животных и среды их обитания. Правительство страны рассмотрело десять пилотных природоохранных проектов. Национальный парк амурских тигров и дальневосточных леопардов площадью 1,462 миллиона гектаров - один из них.

- В ходе операции "Браконьер", кроме ликвидации капканов в лесах и горах, управление лестного хозяйства Хуньчуня организовало заставы на главных перекрестках нацпарка. Наши специалисты проверяют - нет ли у охотников запрещенных приспособлений. Осматривают автомобили - ищут не разрешенных для охоты животных, проверяют подозрительных людей, оказавшихся в охраняемой зоне, - говорит вице-директор управления национального парка Ли Пэн.

Сотрудники не только заняты борьбой с браконьерами, но и создают условия для существования самых красивых кошек планеты и других животных. На территории национального парка открыты 246 пунктов питания, на которые регулярно поставляются корма. Для наблюдения за животными смонтированы 1787 фото- и видеокамер, которые "покрывают" значительную площадь парка.

Комментарий

Фото: Управление национального парка амурских тигров и дальневосточных леопардов на севрно-востоке Китая

Чжан Шаньнинь, вице-директор управления Национального парка амурских тигров и дальневосточных леопардов:

- В 2018 году популяция амурских тигров и дальневосточных леопардов на территории провинции достигла самого высокого уровня с начала ведения статистики в 2014-м. Так, за последний год на территории парка обнаружено несколько групп амурских тигров и дальневосточных леопардов.

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