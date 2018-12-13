Новости

Финдиректор Huawei угостила журналистов пиццей 06:12
Более 100 горняков эвакуировали из-за пожара на шахте Кузбасса 05:55
Канада потеряла связь с еще одним своим гражданином в Китае 05:25
В Приамурье охотник спас краснокнижного журавля 05:25
В больнице Благовещенска делали перевязки канцелярским скотчем 05:21
Гражданина РФ Никулина перевели из тюрьмы в клинику Лос-Анджелеса 05:12
В Гамбурге можно забронировать самый маленький в мире дом 04:42
В Бразилии во время спиритического сеанса изнасиловали 200 женщин 04:29
Пентагон: Односторонние военные операции в Сирии неприемлемы 03:54
Госавтоинспекция ввела запрет на внесение поправок в ПДД 03:53
Полиция задержала родственников страсбургского террориста 03:32
В Афинах в результате криминальных разборок был убит человек 03:12
Кремль оценил американскую резолюцию против "Северного потока - 2" 02:57
Мадуро: Визиты иностранных военных самолетов в Венесуэлу продолжатся 02:19
Крупный пожар на складе в Сокольниках ликвидирован 02:16
Кузнецова рассказала о состоянии раненого при взрыве в САР ребенка 02:06
Помпео пригрозил странам ЕС санкциями за нарушение антииранских мер 01:46
Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов 01:16
Тереза Мэй сохранила премьерский пост 01:14
"Вильярреал" - "Спартак" - онлайн-трансляция матча Лиги Европы 00:45
Размахивающий топором мужчина задержан в метро Торонто 00:43
Сенаторы попросили Трампа не поддерживать Эр-Рияд в Йемене 00:38
В Минобороны рассказали о полете Ту-160 над Карибским морем 12.12.2018
Площадь пожара в Сокольниках выросла втрое 12.12.2018
Опубликовано фото подозреваемого в стрельбе в Страсбурге 12.12.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос: Что вы думаете о юбилеях
Опрос: Что вы думаете о юбилеях
В "РГ" пройдет экспертный совет о робототехнике в пищевой промышленности
В "РГ" пройдет экспертный совет о робототехнике в пищевой промышленности
Верховный суд разъяснил, как при разводе поступать с семейными кредитами
Верховный суд разъяснил, как при разводе поступать с семейными кредитами
13.12.2018 06:06
Проект: В регионах

Операция "Браконьер"

Текст: Ольга Владимирова (провинция Цзилинь (КНР))
Российская газета - Неделя - Дальний Восток №7744 (281)
Ареал обитания тигров и леопардов значительно увеличился. Это констатируют специалисты Национального парка амурских тигров и дальневосточных леопардов, расположенного на территории провинций Цзилинь и Хэйлунцзян и граничащего с Россией и КНДР. Они начали операцию "Браконьер", рассчитанную на зиму 2018 - весну 2019 годов. В ней принимает участие около пятисот сотрудников.
Леопардов и тигров в нацпарке провинции Цзилинь берегут с таким же тщанием, как и на охраняемых территориях соседнего Приморья. Фото: Управление национального парка амурских тигров и дальневосточных леопардов на севрно-востоке Китая Леопардов и тигров в нацпарке провинции Цзилинь берегут с таким же тщанием, как и на охраняемых территориях соседнего Приморья. Фото: Управление национального парка амурских тигров и дальневосточных леопардов на севрно-востоке Китая
Леопардов и тигров в нацпарке провинции Цзилинь берегут с таким же тщанием, как и на охраняемых территориях соседнего Приморья. Фото: Управление национального парка амурских тигров и дальневосточных леопардов на севрно-востоке Китая

За последние годы филиалы парка организовали 436 операций "Браконьер", в ходе которых изъято 9,7 тысячи ловушек и других приспособлений для охоты на тигров и леопардов.

В КНР уделяют особое внимание охране редких животных и среды их обитания. Правительство страны рассмотрело десять пилотных природоохранных проектов. Национальный парк амурских тигров и дальневосточных леопардов площадью 1,462 миллиона гектаров - один из них.

- В ходе операции "Браконьер", кроме ликвидации капканов в лесах и горах, управление лестного хозяйства Хуньчуня организовало заставы на главных перекрестках нацпарка. Наши специалисты проверяют - нет ли у охотников запрещенных приспособлений. Осматривают автомобили - ищут не разрешенных для охоты животных, проверяют подозрительных людей, оказавшихся в охраняемой зоне, - говорит вице-директор управления национального парка Ли Пэн.

Сотрудники не только заняты борьбой с браконьерами, но и создают условия для существования самых красивых кошек планеты и других животных. На территории национального парка открыты 246 пунктов питания, на которые регулярно поставляются корма. Для наблюдения за животными смонтированы 1787 фото- и видеокамер, которые "покрывают" значительную площадь парка.

Комментарий
Фото: Управление национального парка амурских тигров и дальневосточных леопардов на севрно-востоке Китая

Чжан Шаньнинь, вице-директор управления Национального парка амурских тигров и дальневосточных леопардов:

- В 2018 году популяция амурских тигров и дальневосточных леопардов на территории провинции достигла самого высокого уровня с начала ведения статистики в 2014-м. Так, за последний год на территории парка обнаружено несколько групп амурских тигров и дальневосточных леопардов.

 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Филиалы РГ Дальний Восток ДФО
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Госавтоинспекция ввела запрет на внесение поправок в ПДД
Полиция задержала родственников страсбургского террориста
Кремль оценил американскую резолюцию против "Северного потока - 2"
Тереза Мэй сохранила премьерский пост
Бывший адвокат Трампа получил три года тюрьмы