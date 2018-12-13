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13.12.2018 14:43
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Магадане авиабилеты резко подскочили в цене

Текст: Денис Передельский

Город Магадан оказался в "транспортной блокаде" из-за того, что все билеты на авиарейсы в Москву были проданы, а цена на билеты других направлений заметно возросла.

Фото: depositphotos.com
Названы самые "летающие" регионы

Как передает ОТР, билеты в Москву распроданы на рейсы вплоть до 5 января 2019 года. Такими перевозками занимается только одна авиакомпания, которая еженедельно выполняет по четыре рейса в столицу, используя лайнеры на 450 пассажирских мест.

Однако этого оказалось мало. Повышенный спрос наблюдался даже на места в бизнес-классе стоимостью до 95 тысяч рублей в одну сторону.

Уже распроданы билеты и в Новосибирск. Улететь из Магадана можно только в Хабаровск. Однако местные жители жалуются на высокие цены: по их словам, стоимость билета составляет 17,5 тысячи рублей в одну сторону, хотя минувшим летом было 11 тысяч.

Власти обещают, что ситуация изменится. Так, в марте будущего года планируется пустить рейсы в Екатеринбург. Этот маршрут будет субсидироваться за счет бюджетных средств, что позволит держать цену на билеты на невысоком уровне.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Столица ДФО Магаданская область
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