С 3 по 9 декабря на Тверской площади столицы отшумела "Дальневосточная ярмарка". Она стала своеобразным прологом Дней Дальнего Востока, которые стартуют сегодня в Экспоцентре.

Посетители ярмарки "попробовали" ДФО на вкус: прилавки ломились от рыбы и икры, морепродуктов и дикоросов, таежных чаев и экзотичных для Центральной России сладостей.

- Участие в ярмарке даст производителям с Дальнего Востока возможность найти покупателя в столице, а некоторым из них наладить контакты для поставки продукции в московские сети, - подчеркнул глава минвостокразвития Александр Козлов.

По словам Сергея Суровцева из Хабаровского края, который привез в столицу товары со своего "дальневосточного гектара", торговые представители и предприниматели интерес проявляли: охотно брали проспекты и листовки с информацией.

- Особое внимание привлек дальневосточный мед - с имбирем, лимонником, женьшенем. Очень быстро разобрали лимонник и ягоды бархата. Да и папоротник, хоть удивлялись ему, раскупили весь. Мы рассказывали, что дальневосточники очень любят папоротник и давали рецепты блюд с ним, - поделился с корреспондентом "РГ" Суровцев. - Расходы по доставке продукции в Москву взяло на себя правительство края. Без этой помощи для меня как для начинающего предпринимателя участие в ярмарке было бы довольно рискованным делом.

Опрос "РГ"

"Какие ассоциации вызывают у вас слова "Дальний Восток"? Хотели бы поработать в этом регионе?" - с такими вопросами обратилась "РГ" к посетителям ярмарки.

Татьяна, Москва:

- Для меня Дальний Восток - это прежде всего Камчатка. Вот видите, сколько у них в павильоне буклетов набрала. Мои родители, будучи студентами, ездили на полуостров на заработки. Матушка до сих пор об этом вспоминает, а ведь более 40 лет прошло. И под впечатлением от таких рассказов я очень хочу побывать на Камчатке. В планах у меня подсобрать денег и съездить туда туристом - в место, которое, думаю, каждый россиянин хотя бы раз в жизни должен посетить.

Работать на Дальнем Востоке интересно. Лет десять назад я была в командировке во Владивостоке и Хабаровске - замечательные края. Но я финансист и не уверена, что в ДФО так уж ждут людей моей специальности. Зато наслышана о мерах по развитию востока России, вижу, как много изменений произошло там за последнее время.

Екатерина, Череповец:

- Холод. Рыба. Очень далеко от нас. И люди там ближе к природе. Вот что такое для меня Дальний Восток. Слышали мы с мужем про "дальневосточные гектары", но сами бы не рискнули взять землю. Когда уже есть дети, работа, кредиты - страшно что-то менять. Если бы лет десять назад такое предложили, то, возможно, рискнули бы.

Думаю, чтобы люди поехали на Дальний Восток, надо бесплатно обучать специалистов и обязывать их не менее пяти лет отработать в ДФО.

Иван, Мурманская область, ныне москвич:

- Если бы нашлась работа по моей специальности, то я бы подумал над переездом. И жену бы убедил. Нина у меня практически дальневосточница - родом из Бурятии. Правда, она говорит, что в республике с трудоустройством очень сложно и зарплаты невысокие.

Ростислав Александрович, Москва:

- С Дальним Востоком у меня самые душевные ассоциации, потому что я родился и жил во Владивостоке, окончил институт в Хабаровске, а сын мой появился на свет в Амурске. Я работал почти на всех ударных стройках Дальнего Востока, на других крупных объектах. Пригласили в столицу, давно уже осел в Москве. На мой взгляд, чтобы выпускники институтов и техникумов стремились на Дальний Восток, у них должно быть преимущество: приехал - получи жилье. Если бы их ожидала квартира, это был бы серьезный стимул.