В Приамурье охотник спас краснокнижного журавля

В Октябрьском районе Амурской области охотник спас раненого даурского журавля, сообщает региональное управление по охране животного мира.

Краснокнижную птицу, которой давно пора было улететь на зимовку, мужчина заметил на заснеженном поле, когда охотился на фазанов. Он обратил внимание на ее угнетенный вид и обвисшее крыло. Об увиденном он сообщил в областное управление по охране животного мира.

Специалисты отловили журавля. Выяснилось, что у него перелом плечевого сустава. Выжил он, по словам орнитологов, чудом: одинокой и раненой птице зимой крайне сложно прокормиться и спастись от хищников.

Сейчас жизни редкого журавля, находящегося под присмотром специалистов эколого-биологического центра в Благовещенске. ничего не угрожает. Ест он хорошо и идет на поправку. Однако сможет ли в дальнейшем вернуться в дикую природу, пока неизвестно.