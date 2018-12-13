Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Таким образом, вносятся изменения в указ от 13 мая 2000 года, где содержится перечень федеральных округов и их столиц.

"Руководителю Администрации президента Российской Федерации провести необходимые организационно-штатные мероприятия в связи с переносом центра Дальневосточного федерального округа в г. Владивосток", - говорится в указе.

Настоящий документ вступает в силу со дня его подписания.