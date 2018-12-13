Несмотря на непростые погодные условия, чувашские аграрии заканчивают этот год вполне успешно. Власти рассчитывают, что индекс производства продукции сельского хозяйства составит 101,1 процента.

Отрасль остается одной из самых важных для республики и имеет большие перспективы для роста.

Можно нормально работать

В нынешнем сезоне в Чувашии удалось собрать более 630 тысяч тонн зерна, или 22 центнера с гектара. За последние пять лет это один из самых лучших показателей. На 27,5 процента увеличена площадь сева озимых культур. По информации регионального Минсельхоза, в целом по республике выросло производство мяса, молока и яиц. Среди регионов ПФО по объемам производства на 100 гектаров сельхозугодий Чувашия занимает первое место по молоку и третье - по мясу. На сегодня она обеспечивает себя мясом на 104 процента, молоком - на 137. При этом, отмечают чиновники, потенциал у региона еще очень высокий.

- Для сельхозпроизводителей удачно складывается ситуация с закупочными ценами. По сравнению с прошлым годом они стабилизировались на молоко. Сегодня средняя закупочная цена на него от населения составляет 19 рублей, а хозяйства продают молоко по 23 рубля, - говорит глава Минсельхоза Чувашии Сергей Артамонов. - Если годом ранее частники жаловались, что им становится невыгодно держать коров в личном подворье, то сегодня утверждают, что при такой стоимости можно нормально работать, - добавляет он.

Отмечается в этом году и стабильный спрос на пшеницу 3-го класса, которая сегодня идет по 12 рублей за килограмм. При этом Артамонов полагает, что аграриям не стоит продавать все зерно, несмотря на высокие цены. С учетом засушливых условий в период озимого сева запасы могут понадобиться весной.

Между тем в этом году для сельского хозяйства не все складывалось гладко. По признанию главы Минсельхоза Чувашии, были упущения в контроле за эпизоотической ситуацией в регионе.

- Мы не были подготовлены к противодействию распространению вируса птичьего гриппа, нелегальному перемещению птицеводческой продукции и тому, что у предпринимательского сообщества интересы бизнеса могут превалировать над вопросами безопасности, - говорит Сергей Артамонов.

В результате это сказалось на производстве мяса и привело к проблемам птицеводческих предприятий с реализацией продукции. Соседние регионы птиц из республики брать боялись, несмотря на все гарантии. По словам министра, приходилось в ручном режиме разруливать каждый конкретный случай. Однако в достаточно короткие сроки все же удалось нормализовать ситуацию с птичьим гриппом. Сегодня подана заявка на снятие всех ограничений и включение Чувашии в так называемую зеленую зону, чтобы вся производимая здесь продукция могла свободно поставляться во все регионы страны и за границу.

Проекты большие и маленькие

Тенденция последних лет - предложение потребителям более качественной, полезной и экологически чистой продукции. Чувашские аграрии понимают: чтобы удержаться в тренде, им необходима серьезная модернизация производства и использование современных технологий в сельском хозяйстве. Например, сегодня реализуется 63 инвестиционных проекта на сумму более шести миллиардов рублей.

После реконструкции начал работу Чебоксарский городской молочный завод. Здесь будет перерабатываться до 300 тысяч тонн сырого молока в год. Вурнарский мясокомбинат задействовал откормочный комплекс, возводятся фермы в хозяйствах "Коминтерн", "Ольдеевская", "Атлашевская". Это современные животноводческие комплексы, в которых создаются комфортные условия содержания животных, используются энергоэффективные технологии, а также передовые методы переработки отходов. Всего же за последние три года появилось 50 ферм на 13 тысяч скотомест. Только в 2018 году построено и модернизировано 32 комплекса.

Чувашские аграрии понимают, что необходима постоянная модернизация производства

Серьезные проекты реализуются в растениеводстве. Агрофирма "Ольдеевская" завершила модернизацию действующих теплиц. Строится тепличный комплекс пятого поколения "Новочебоксарский". На площади 22 гектара будут круглогодично выращиваться свежие овощи, что позволит обеспечивать ими не только республику, но и другие регионы страны. На базе агрофирмы "Слава картофелю - Яльчики" создан селекционно-семеноводческий центр элитного картофеля. Он стал победителем конкурсного отбора комплексных научно-технических проектов и получил из федерального бюджета грант в размере девяти миллионов рублей.

- В этом году реализован значимый и перспективный, с моей точки зрения, проект. Выпущен первый отечественный хмелеуборочный комбайн, который, как оценивают специалисты, по качественным параметрам лучше импортных аналогов. В будущем году мы ожидаем появление первого хмелесушильного комлпекса, - добавляет Сергей Артамонов.

Несмотря на то что в сельском хозяйстве наибольшими темпами развиваются крупные товарные производства, основу сохранения жизни на селе, что особенно важно для аграрной и густонаселенной Чувашии, создают малые хозяйства. Сегодня здесь насчитывается более 220 тысяч личных подсобных и 2,5 тысячи крестьянских фермерских хозяйств, а также 105 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Они производят порядка 60 процентов продукции сельского хозяйства, 85 процентов картофеля и 70 процентов молока.

- Это направление нам важно и интересно. С 2012 года, выделяя гранты, удалось поддержать 348 фермерских хозяйств. Объем производимой ими сельхозпродукции увеличился более чем в два раза, - подчеркивает Артамонов. - Одна из стратегических задач сегодня - развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации, объединение усилий личных подсобных и фермерских хозяйств для создания новых возможностей в развитии производства и реализации продукции. Так, за три последних года создано 37 новых кооперативов. Шесть из них получили от государства гранты на общую сумму в 149 миллионов рублей.

Если нужно, поможет государство

По данным Минсельхоза Чувашии, объем государственной поддержки АПК, предусмотренный на 2018 год, составляет 2,9 миллиарда рублей, или 118 процентов к прошлому году. Представители министерства утверждают, что господдержку сейчас может получить практически каждый сельскохозяйственный товаропроизводитель, а также любая организация, работающая или желающая реализовать себя в этой сфере. Конкретные критерии и условия, которым должны соответствовать данные организации для получения поддержки, зависят от направления их работы, но основные едины для всех - работать честно, платить достойную зарплату и не иметь долгов перед бюджетом.

В сельском хозяйстве республики сегодня действует 20 основных направлений государственной поддержки, из которых девять являются массовыми и подходят большинству. Это поддержка начинающих фермеров, кооперативов и семейных животноводческих ферм, элитного семеноводства и племенного животноводства, возмещение части затрат на мелиоративные мероприятия или процентных ставок по кредитам. Например, для модернизации производства можно привлечь инвестиционный кредит по ставке не выше пяти процентов годовых.

Этот механизм заработал с 2017 года. За этот период аграриями Чувашии привлечено 78 инвестиционных кредитов на сумму 6,6 миллиарда рублей. По результатам конкурсного отбора можно получить субсидии от государства в размере от 20 до 30 процентов понесенных затрат на создание или модернизацию животноводческих комплексов молочного направления, хранилищ картофеля, овощей, плодов и ягод, а также тепличных комплексов для производства овощей.

- Хочу подчеркнуть, что весь комплекс предпринимаемых государством мер поддержки направлен на создание агропромышленного комплекса нового уровня: высокопродуктивного, энергонасыщенного, экспортоориентированного сельскохозяйственного производства, привлекательного для инвестиций и создающего высокооплачиваемые рабочие места и комфортные условия жизни на селе, - говорит Сергей Артамонов.

При этом министр полагает, что сельхозпроизводителям не стоит сразу рассчитывать на господдержку при составлении бизнес-планов или финансовой модели работы. Господдержка должна восприниматься как некий бонус, вознаграждение или дополнительная возможность, получаемые за хорошую работу.

Прямая речь

Михаил Игнатьев, глава Чувашской Республики

- Труженики села берут на себя заботу государственной важности - обеспечение продовольственной безопасности страны и с честью справляются с поставленными задачами. Легкого хлеба не бывает, и они это знают не понаслышке. Не каждый человек способен работать на селе. Это правда. Поэтому их труд и самоотверженность достойны восхищения и преклонения.