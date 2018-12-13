В начале зимы норвежский саксофонист Ула Рокконес выступил на нижегородской сцене в программе филармонического абонемента "Музыка в джинсах".

Ула Асдал Рокконес - один из немногих саксофонистов, исполняющих как классическую музыку, так и джаз. Фото: Из архива Ola Asdahl Rokkones

Открытый самым смелым экспериментам, Ула умеет удивлять и второй раз привозит в наш город премьеры. В апреле он исполнил сочинение "Грезы" Мартина Ромберга с академическим симфоническим оркестром филармонии в сопровождении итальянского дирижера Фабио Мастранджело. На этот раз в Кремлевском концертном зале прозвучала Сюита для саксофона и биг-бэнда самого Рокконеса (дирижер Ренат Жиганшин). Но была и еще одна премьера: норвежский гость презентовал свой диск, выпущенный буквально несколько недель назад. "Норвежский саксофон", так называется альбом, состоит из трех саксофонных концертов современных норвежских композиторов. Один из них - те самые "Грезы". Солирует, конечно, Ула Рокконес.

Ула, история "Норвежского саксофона" - настоящее приключение. Расскажите, пожалуйста, как появился ваш альбом.

Ула Рокконес: Эта история началась много лет назад, когда я только поступил в консерваторию и решил исполнять классическую музыку. Тогда я задумался о новом репертуаре для моего инструмента и обратился к композитору Хьеллю Хаббестаду. Меня восхищало его умение обогащать оркестровое звучание фольклорными элементами. И я предложил ему написать концерт для саксофона.

Вы, семнадцатилетний студент, пришли к маститому композитору и предложили написать для вас концерт? Как вам хватило смелости?

Ула Рокконес: К этому времени я уже имел опыт работы с несколькими композиторами, но в сфере камерной музыки. Конечно, концерт для саксофона с оркестром - более серьезный проект. Хьелль в это время был уже знаменит, и я не очень-то рассчитывал, что он скажет "да". Впрочем, я дружил с несколькими его сыновьями, и это облегчало мою задачу.

С другой стороны, композитора необходимо увлечь своей идеей, а я - вчерашний школьник. Я подумал, что Хьеллю будет интересно, если премьеру сыграет мой учитель, широко известный саксофонист Жан-Ив Формо. Такая перспектива понравилась им обоим. Затем я написал заявку на грант и получил деньги на гонорар композитору. Премьера состоялась в Осло в 2002 году, позже во Франции концерт исполнил уже я сам.

Альбом состоит из произведений трех норвежских композиторов разных поколений. Среди авторов кроме Хьелля Хаббестада - Мартин Ромберг и Торстен Огорд-Нильсен. Это первые концерты для саксофона и оркестра в музыкальной истории вашей страны?

Ула Рокконес: О нет, было много других работ, написанных для других саксофонистов. Но формирование репертуара - важная и бесконечная работа для музыканта-исполнителя. Все эти концерты очень разные, и важно, что музыку для саксофона создают именно современные норвежские композиторы. Григ никогда для саксофона не писал, и обращаться к нему уже слишком поздно!

Но теперь приходит время для самого главного: сыграть концерты больше, чем единожды. Об этом часто забывают и композиторы, и исполнители. С представленными на CD сочинениями я выступал по нескольку раз в Норвегии, России, Франции и Германии. Хьелль Хаббестад иногда шутит, что концерт для саксофона стал его величайшим хитом, поскольку другие его произведения не исполняются так часто. Я заказал эту музыку, затем несколько раз ее сыграл, и, наконец, мы записали альбом с петербургским оркестром "Северная симфония" и Фабио Мастранджело.

Можете сравнить три этих концерта? И нравится ли вам особенно какой-либо из них?

Ула Рокконес: Невозможно сказать, какой мне нравится больше. Музыка Ромберга такая мощная и блистательная, в то время как работа Огарда-Нильсена очень поэтичная, а Хаббестада - причудливая и мечтательная. По-разному звучит в этих концертах и оркестр.

Ключевой вопрос

Насколько саксофон выражает норвежскую культуру? Мне кажется, его звучание напоминает об очаровании северных краев.

Ула Рокконес: Саксофон стал весьма "символичным" норвежским инструментом, поскольку отсюда вышло множество знаменитых саксофонистов, прежде всего - джазовый музыкант Ян Гарбарек. Может быть, саксофон хорошо выражает норвежский дух?

Досье "РГ"

Ула Асдал Рокконес (Ola Asdahl Rokkones) родился в 1983 году в Тромсе (Норвегия), где в 2007 году окончил консерваторию. Обучался под руководством Вибеке Брейан, Жан-Ива Фурмо и Йона Пола Индерберга. В 2012 году получил премию в области культуры коммуны Тромсе. Участвовал в премьерах сочинений таких композиторов, как Торстен Огорд-Нильсен, Александр Маноцков, Мартин Ромберг, Бьерн Бреймо, Ларс Скоглунд, Кьель Хаббестад и Эрик Стифьель. Как джазовый музыкант сотрудничал с квинтетом Майка дель Ферро, Марит Сандвик и ансамблем Magyar Hot Club. В 2010 году представлял Норвегию в Европейском джазовом оркестре. В дискографии - диски Pirate Bay (2010) и Jazz Poetry (2013).