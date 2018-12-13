Пока одни ваяют к Новому году ледяные скульптуры и пекут рождественские кексы (настаиваться такое лакомство должно не меньше месяца), в мастерской самарчанки Ирины Ветренко всевечерне рождаются Домовые и Бабки-Ежки. А еще - мудрые коты и бабы с мужиками разного возраста.

Сегодня именно эта пара хозяев дома пользуется наибольшей популярностью. Иногда дарят на свадьбу молодым или на новоселье вместо кошки. Но чаще взрослые люди просят сделать такие куклы для себя, продолжая верить в сказки про духов, оберегающих дом.

Разглядывая фото будущих обладателей кукол (мастер всегда внимательно изучает не только их лица, но и характеры), понимаю: Яга будет похожа на свою новую хозяйку. Поэтому среди десятка сказочных старух нет и пары одинаковых - добродушные и сердитые, с римским носом и картошкой, с копной льняных волос и в модной шляпке, романтичные с сумочкой и приземленные с метлой. Образы старины глубокой в исполнении Ирины, а сама она человек верующий и обоих сыновей водит в воскресную православную школу, действительно превращаются в обереги. Но всю коллекцию, которая разбросана уже по разным городам страны, объединяет улыбка - не широкая до ушей, а внутренняя, проникающая в душу.

- Папа у меня был начальником узла на железной дороге, мама билетным кассиром там же работала. Так что выбор мой был предначертан - окончила с отличием академию путей сообщения, став экономистом, - рассказывает молодая женщина. - Но когда сидела с сыновьями в декрете, а они у меня погодки, чтобы внести разнообразие в повседневные хлопоты, занялась рукоделием. Сначала шила и вышивала сумки, а потом, побывав на выставке авторских кукол в Самарской картинной галерее, просто в них влюбилась. Помню, сидела там старушка в натуральную величину, и была она необыкновенно теплой, так и хотелось по плечу погладить.

С этим теплом Ирина и принялась за своих кукол, черпая информацию в интернете. Перепробовала разные материалы - от папье-маше до текстиля и шерсти. Но именно простой капроновый чулок без лайкры, из гардероба наших бабушек, больше всего подошел ее фантазии.

Чулочное тело ее кукол наполняется синтепоном, ниточками завязываются нос и уши, пришиваются глаза. И только после этого, миллиметр за миллиметром, мастер собирает морщины, рисует эмоции, подтягивая нужную энергетику лица. Как сама признается, процесс этот чем-то похож на работу пластического хирурга, только работа идет с капроном.

Большинство ее Домовых и Бабок-Ежек обретают новые семьи, но есть работы, которые отдавать не хочется: словно прирастают они к дому, живя своей собственной жизнью. Муж даже как-то отчитал:

- Выхожу ночью на кухню к холодильнику, а мне твоя Яга со смешком говорит: "Хватит жрать!".

Наверное, это была шутка, но ведь именно шутками в будни и праздники наши жилища согреваются, превращаясь из стен в домашние очаги.