Эти слова стали лейтмотивом беседы журналистов "РГ" с уполномоченным по правам человека в Самарской области Ольгой Гальцовой. Она рассказала не только о болевых точках региона в сферах жилья, соцгарантий, медицины и взаимодействия человека с правоохранительными органами, но и поделилась добрыми, почти рождественскими новостями, которые случились после вмешательства омбудсмена.

Ольга Гальцова: Ежегодно к нам поступает более 5000 обращений граждан, часть из которых - коллективные. За последние четыре года этот поток вырос вдвое, а вот его тематика практически не изменилась. Это говорит в первую очередь о том, что власть на местах недорабатывает. Оперативно решать отдельные сложные ситуации умеют, а вот действовать системно, чтобы человек не ходил за тем, что положено ему по закону, из кабинета в кабинет - получается не всегда.

Серьезное обвинение. То есть можно говорить о том, что конституционные права граждан не реализуются в полном объеме и без обращения в суд не обойтись?

Ольга Гальцова: Скажу больше: в Самарской области исполняется только 48 процентов судебных решений. Буквально перед тем, как прийти к вам, на заседании Губдумы рассматривался наш специальный доклад о ситуации с исполнением судебных решений в регионе. Такая форма работы Уполномоченного позволяет заострить внимание представителей всех органов власти на самых массовых нарушениях. Ведь неисполнение судебных решений - это подрыв не только основ правосудия, но и рост социальной напряженности, снижение доверия людей к власти в целом. Какой смысл ходить по судебным инстанциям, если решения все равно годами не исполняются?

Самые частые примеры коллизий - невыплата алиментов. Представляете, что такое матери годами растить ребенка без отцовской помощи? Вот обратилась к нам женщина-врач, одна воспитывающая сына-школьника. Судебное решение по алиментам у нее есть, а муж их уже семь лет не платит. При этом горе-отец является не бедным безработным, а высококлассным специалистом по ремонту водных судов и работает по договорам с иностранными компаниями. Мы за полгода установили все фирмы, где он получал десятки тысяч долларов, сделали запрос в МИД о том, какие страны он посещает, и через службу судебных приставов ограничили ему выезд из страны. Только после этого мужчина пошел на контакт с бывшей женой, предлагая ей уладить конфликт за 500 тысяч и даже миллион рублей, но она настояла, чтобы алименты были выплачены в строго назначенной судом сумме. Это только один пример, но ведь таких ситуаций по области да и по стране в целом - огромное количество.

Еще одна сфера, где от суда до дела проходят годы - жилье для детей-сирот. Как омбудсмен может повлиять на ситуацию, если в бюджете на это постоянно не хватает средств?

Ольга Гальцова: В области с решениями суда на руках ходят 831 человек из категории детей-сирот. А ведь по закону им нужно предоставить жилье в 18, а не спустя семь лет, как это у нас происходит. Где и на какие средства они живут, когда потеряна связь с детдомом или приемной семьей, в какие компании попадают? Ответы чаще горестные. Но не все так безнадежно: благодаря нашим усилиям из профицита областного бюджета только в этом году трижды выделялись дополнительные средства. В 2019-м выделены средства на обеспечение жильем 389 детей-сирот.

Кроме того, если раньше им давали практически любую крышу над головой, в том числе и аварийное жилье, то теперь, прежде чем раздадут ключи, мы сами смотрим все квартиры. Если дом еще только строится - изучаем проект. И очень важно, что детдомовцев больше не вселяют в один дом или подъезд, чтобы не создавать "сиротские гетто", а напротив - рассредоточивают для лучшей социализации.

По значительной части судебных решений, например при переселении людей из ветхого и аварийного жилья, ответчиком являются органы исполнительной власти. Так кого же наказывать?

Ольга Гальцова: Вот конкретных представителей власти и наказывать, притом не только штрафами, но и уголовными делами. Мы проводили совещание совместно с прокуратурой и всеми задействованными в этом вопросе ведомствами и задали вопрос, почему ни один чиновник не привлечен к уголовной ответственности. В ответ - тишина. А будь такие прецеденты, власть на местах сделалась бы порасторопнее: взяли бы кредиты, залезли в свои многочисленные фонды, перераспределили какие-то статьи бюджета. Еще раз повторю: если не исполняется решение суда, то это уже нарушение Конституции РФ.

Недавно у меня на приеме была женщина из Кошкинского района, 79-летняя вдова участника боевых операций по ликвидации националистического подполья на территории Литвы в период 1951-1953 годов. Дом давно признан аварийным, а переселять ее никто не спешит, в настоящее время дело рассматривается в суде. Всего из этой категории граждан, приравненных по льготам к участникам Великой Отечественной войны, на всю Самарскую область в очереди стоит более 20 человек - это старые и заслуженные люди, и удовлетворить их законные права надо незамедлительно, суммы-то для бюджета вполне подъемные.

Люди обращаются к Уполномоченному, когда все инстанции уже пройдены, но восстановить свои нарушенные права они так и не смогли. Чем же вы можете им помочь?

Ольга Гальцова: Институт Уполномоченного действительно не может ни понудить, ни наказать, но может скоординировать работу всех ответственных за решение проблемы сторон. И здесь свою эффективность показали целевые приемы граждан, которые мы проводим по вопросам здравоохранения, образования, соцзащите, трудовым правам. Когда в одном месте собираются специалисты профильных ведомств, прокуратуры и других контролирующих органов, нам удается выработать четкий план, как мы будем помогать тому или иному человеку. Кстати, Самарская область - единственный регион России, где такие целевые приемы проводятся. Сейчас наш опыт изучается для внедрения в других субьектах.

Приведу пример. В октябре мы проводили целевой прием по вопросам получения инвалидности на площадке Главного бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ). И на него пришел 78-летний пенсионер, давно добивающийся для своей дочери, страдающей ДЦП, права на получение гигиенических прокладок и ортопедической обуви. Но эксперты ему все время отказывали, притом на законных основаниях, так как инвалиды 1 группы - как правило, лежачие больные. Но в данном случае речь шла о женщине, которая пусть и с трудом, но передвигается и может выходить на улицу, поэтому специальная обувь ей необходима. Мы с руководителем Главного бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области Дмитрием Драчом посетили эту семью и поняли, что двум пенсионерам, ухаживающим за больной дочерью, действительно надо помочь. Для женщины самарским протезно-ортопедическим предприятием были изготовлены две пары обуви, а компания "Рубикон" установила в квартире поручни, чтобы она могла передвигаться самостоятельно. Надо всегда за бумагами видеть человека и стараться помочь. По предварительным подсчетам, в 2018 году нам удалось восстановить права в разных сферах более 400 человек, в том числе и по коллективным обращениям.

Еще пример. На днях проводили совещание по дороге в ЖК "Экодолье" - это новый поселок в Красноярском районе, к которому "забыли" проложить дорогу. Рядом проходит федеральная трасса М5, но здесь нет даже пешеходного перехода (ближайший в полутора километрах) и автобусной остановки. Жители вынуждены сначала упрашивать водителей остановиться, а потом перебегать проезжую часть на свой страх и риск. Либо придется идти 2-2,5 километра вдоль трассы, что также запрещено, или по внутрирайонной дороге, которая не освещена и не имеет пешеходных дорожек.

Мы пригласили все заинтересованные стороны, и не без гордости скажу, что решение проблемы, которое не находилось более года, сдвинулось с мертвой точки. Сейчас в "Экодолье" оборудуется остановочный пункт и в Самару жители будут попадать без затруднений. Чтобы беспрепятственно добраться из Самары в поселок либо из поселка в Красный Яр, перевозчик принял решение, что жители будут добираться до близлежащих остановок, где есть оборудованные пешеходные переходы, от ЖК "Экодолье" бесплатно. Это краткосрочная перспектива. В долгосрочной перспективе удалось договориться о проработке строительства надземного перехода.

Как видите, иногда нужны не столько средства, сколько координация усилий.

Ключевой вопрос

Почему власти не поддержали вашу инициативу трехлетней давности о передаче домов в микрорайоне Озерный в переселенческий фонд Самары?

Ольга Гальцова: Людей действительно хотели принудительно переселить из аварийного жилья в центре Самары в микрорайон Озерный, который был построен с массой недоделок. (Кстати, за бездарно истраченные 800 миллионов рублей из федерального бюджета никто так и не ответил. - Прим. ред.). Суды встали на защиту граждан и отказали в принудительном переселении. Ситуация зашла в тупик, так как 167 квартир пустовали. Аппарат Уполномоченного предложил механизм разрешения данной ситуации: если граждане не хотят переезжать в эти квартиры, давайте использовать их как маневренный фонд.

Наше предложение по переводу 167 незаселенных помещений в маневренный фонд поддержали. Сюда смогут отселять, к примеру, погорельцев и людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. В бюджете 2019 года на это предусмотрено 314 миллионов рублей. Средства пойдут на покупку жилья тем, кто еще продолжает жить в аварийных домах.