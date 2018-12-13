Скандал вокруг пункта временного содержания (ПВС) животных "Доброта" (не путать с одноименным благотворительным фондом) в Миловке вновь привлек внимание к проблеме безнадзорных животных.

О том, что в "Доброте" отловленных с территорий 11 муниципалитетов республики животных сначала морят голодом, а останки сжигают, активисты-зоозащитники рассказали в соцсетях, прикрепив видео с места событий. Одной из причин такого положения называли закрытие ПВС, так как истекал срок аренды земельного участка, на котором он расположен. Однако, по информации замглавы Уфимского района Владимира Евдокимова, аренда бессрочная. Дело в другом. В чем именно - сейчас разбирается Башкирская межрайонная природоохранная прокуратура. Следующим объектом проверки, по словам и.о. руководителя надзорного ведомства Рушана Хайртдинова, станет уфимское спецавтохозяйство по уборке города, которое также имеет крупные контракты на отлов животных.

Цифры не сходятся

На содержание безнадзорных животных на все муниципалитеты в год из региональной казны выделяется 63,3 миллиона рублей. Сумма немалая, но если ее разделить на 41 тысячу собак и кошек, а именно столько отловили по всей республике в прошлом году, то выходит всего по 1500 рублей на каждого.

К тому же муниципальные контракты разыгрываются на аукционах, где побеждают подрядчики, назначающие минимальную цену за свои услуги. Так, "Доброта" снизила первоначальную цену контракта с Уфимским районом на 30 процентов, взявшись отловить 820 собак и 110 кошек за 818 тысяч рублей - меньше тысячи на животное.

При этом, как сказал учредитель компании Владимир Барган, отлов и транспортировка одной особи обходится в 395 рублей. Получается, что на оставшиеся 605 рублей в ПВС умудряются проводить осмотр, вакцинацию и стерилизацию, да еще и 10 дней кормить животных?

Такого просто не может быть, говорят зоозащитники. По самым скромным меркам, только одна вакцина от бешенства стоит около 300 рублей, услуги ветеринара, стерилизация - еще три тысячи, а 10-дневное содержание - 1155 руб­лей на животное.

Понятно, что на сумму, выделяемую из регионального бюджета на всю Башкирию, собак и кошек можно только отлавливать, применяя далеко не гуманные методы и усыплять, используя препараты, которые вызывают предсмертные мучения, потому что рекомендованные инъекции стоят дорого. Так оно и происходит.

- В 2017 году была отловлена почти 41 тысяча собак и кошек, из которых 30 тысяч подвергнуты эвтаназии, - сообщила замначальника управления ветеринарии РБ Гузель Бронникова.

Кстати, Владимир Барган косвенно признал, что это - единственный выход в сложившихся условиях:

- Необходимо уменьшить количество животных под эвтаназию, а выделяемые средства направлять на стерилизацию. Тогда мы сможем применять более гуманные медикаменты и содержать собак в лучших условиях. Развитие бизнеса с такими суммами невозможно.

Эксперты считают, что необходимо наладить жесткий контроль за расходованием средств, иначе увеличивать финансирование мероприятий по отлову и содержанию домашних животных смысла нет

Как сказал зоозащитник Феликс Терегулов, в муниципальных контрактах прописывается именно эвтаназия, а не вакцинация, стерилизация и содержание.

- В Агидели один-единственный юрист обратил внимание, что такое положение противоречит ФЗ-44, так как невозможно заранее определить объем работ: ведь неизвестно, сколько среди отловленных животных будет агрессивных и неизлечимо больных. А только такие и подлежат эвтаназии. После этого замечания муниципалитет определил цену на каждую услугу. Но через две недели составили новый контракт, где предписывалось 100-процентное уничтожение, - сказал он и привел пример из собственного опыта, когда у него со двора в поселке Булгаково по жалобе неизвестных лиц увезли собаку и четверых щенят. Как ни искал он своих питомцев, так ничего не добился.

Без права на жизнь

Да и где бы их держали целых 10 дней? Даже в такой крупной организации, как уфимское спецавтохозяйство по уборке города, нет соответствующих помещений, поэтому несчастных животных, которым не удалось скрыться от "шариковых", уничтожают сразу. Понятие "гуманное отношение" к подобной ситуации просто неприменимо.

В огромной республике нет муниципальных приютов. Не появится он в обозримой перспективе и в столице. Замначальника управления коммунального хозяйства Уфы Радик Шагиахметов сообщил, что проект здания подготовлен, но обещанные 120 миллионов рублей так и не выделены. О сроках строительства речь даже не идет.

ПВС, конечно, не приют, но и не крематорий. Привезенных сюда собак и кошек должен осмотреть ветеринар. После чего агрессивных и имеющих признаки болезней, общих для человека и животных, усыпить, остальных - привить, стерилизовать и выпустить в места прежнего обитания.

Для тех, кто "в теме", все это звучит как сказка. Как и то, что животные после ПВС продолжают жить. Зоозащитники не верят официальной статистике, согласно которой в прошлом году 1300 собак и кошек передали заинтересованным гражданам или организациям, 500 - отдали владельцам, восемь тысяч кастрировали, а 8300 - вернули в привычную среду обитания.

К сожалению, судьбой бездомных собак и кошек озабочены лишь волонтеры, спасающие их по велению сердца, чаще всего на собственные или пожертвованные деньги.

Волонтер Айгуль Адиатуллина, поговорив с ветеринаром, работающим по договору с ООО "Доброта", узнала, что он приезжает только в свободное от основной работы время. Между тем по нормативам обязан работать там денно и нощно.

- Также интересен вопрос с расходованием средств. Сумма контракта составляет 7,575 миллиона рублей. На эти деньги нужно отловить 5280 собак и 1364 кошки. Из них 2308 особей стерилизовать и выпустить в естественную среду обитания. В ПВС в среднем должно содержаться 183 собаки и 79 кошек. Но фактически волонтеры видят здесь не более 60-65 животных, из которых на волю выходят единицы. Куда уходят деньги? - задается вопросом Айгуль.

Экономика милосердия

Сколько еще будут повторяться такие истории? И каким видится выход?

Депутат Госсобрания - Курултая РБ Дмитрий Чувилин считает необходимым изменить условия контрактов: животных не умерщ­влять, а стерилизовать, чипировать и отпускать на волю.

Предлагается также выплачивать подрядчику деньги по факту передержки, чтобы можно было проверить, скольким собакам и кошкам сохранили жизнь.

И.о. межрайонного природоохранного прокурора Рушан Хай­ртдинов предложил проверять не только подрядчиков, но и заказчиков, то есть муниципалитеты.

Необходимо наладить жесткий контроль за расходованием средств, считает он. Иначе увеличивать финансирование мероприятий по отлову и содержанию домашних животных смысла нет.

Депутат Госсобрания - Курултая РБ, зампредседателя партии "Зеленых" Руфина Шагапова намерена обратиться в правительство с соответствующим предложением. Она сказала, что изучала ситуацию в соседних субъектах. Там на отлов и содержание одной собаки тратится 12-14 тысяч рублей.

Хотя федеральный закон об ответственном обращении с животными до сих пор не принят, у регионов есть возможность на своем уровне принимать решения, которые отвечают принципам гуманности, считает депутат.

Камень преткновения

Ситуация с безнадзорными животными давно поделила общество на два непримиримых лагеря. Одни считают, что их надо спасать, другие не признают иных мер, кроме убийства.

Никто не спорит, что бездомные животные - это реальная угроза, и не только для людей, но и для других животных. В ноябре фермер из Благоварского района Рифгат Уразметов обнаружил убитыми 13 овец.

- Сначала мы подумали: стая волков напала, уж слишком ужасающая картина предстала перед взором. Но приехавший в хозяйство старый охотник заявил: это дикие собаки. Выяснилось, что уже долгое время стая терроризирует местное население. Отловить безнадзорных зверей до сих пор не удалось, - рассказал Рифгат Уразметов.

Предприниматель Артур Идельбаев сообщил, что он дважды безжалостно расстрелял стаи диких собак, которые нападали на домашнюю живность.

- Самые опасные хищники - одичавшие собаки. Сбившись в стаю, они страшнее многократно, потому что умные и хорошо знают повадки людей. К тому же без опасения могут бегать по улицам и делать предварительную разведку, я не шучу, - поделился Артур Идельбаев.

Цифра

1500 рублей выделяется на отлов и содержание одного животного.