В Башкирии произошло ДТП из-за выпавшей из грузовика арматуры

13 декабря в Белорецком районе произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса.

Как сообщил в своем официальном блоге главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов, аварию зарегистрировали около восьми утра по московскому времени на пятом километре автодороги Белорецк-Уткалево. На повороте из грузовика Iveco, за рулем которого сидел 38-летний белоречанин, выпал груз. Металлические арматуры оказались на встречной полосе, где в этот момент ехала пассажирская "ГАЗель". Микроавтобус на скорости наехал на арматуры, в результате у него оторвалась передняя балка с колесами. Ехавший следом автомобиль Toyota Vista не успел среагировать и наехал на остановившуюся "ГАЗель".

Известно, что в микроавтобусе по маршруту "Железнодорожный-Белорецк" ехали четверо пассажиров. Одной из них, 55-летней женщине, понадобилась помощь медиков.