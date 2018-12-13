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В Казани после отравления школьников крысиным ядом завели дело 13:46
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13.12.2018 13:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Казани после отравления школьников крысиным ядом завели дело

Текст: Сергей Кирсанов

Уголовное дело о халатности (часть 1 статья 293 УК РФ) возбуждено в Казани после отравления учеников одной из школ Авиастроительного района города крысиным ядом.

Инцидент произошел две недели назад. В Детскую республиканскую клиническую больницу были доставлены девятилетние мальчик и девочка с признаками воздействия токсического вещества.

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Как сообщили в республиканском управлении СК РФ, следователи установили, что в актовом зале школы ученица третьего класса обнаружила пакет с ядохимикатом от грызунов. Девочка попробовала содержимое и предложила его двум одноклассникам.

Заметив это, педагог вызвала медработников образовательного учреждения, они провели школьникам промывание желудка, однако впоследствии двум детям все же потребовалась госпитализация.

- В соответствии с правилами проведения дезенсекционных мероприятий, их можно проводить в школах, детских садах и других местах пребывания детей только в подсобных помещениях, подвалах и чердаках. Однако ввиду ненадлежащего исполнения неустановленными должностными лицами учебного заведения ядохимикаты были оставлены в актовом зале в месте пребывания детей, - заявили в СУ СКР по РТ.

В настоящее время следователи продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.

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