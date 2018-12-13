В Оренбуржье за 6 лет переселят из аварийного жилья 530 тысяч человек

До 2024 года в Оренбуржье планируется переселить из аварийных домов более 530 тысяч человек. Такие параметры заложены в новой региональной программе на предстоящие шесть лет.

С 2019 года задача по сокращению непригодного для проживания жилищного фонда будет решаться в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".

Как сообщили в министерстве строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области, регион в числе первых представил в Минстрой России свой проект по расселению аварийного жилья. Документ получил одобрение федерального ведомства и готовится к реализации.

Новая программа предусматривает переселение граждан из домов, признанных аварийными после первого января 2012-го до января 2017 года. Источниками финансирования станут средства федеральной казны, а также региональных и местных бюджетов.

Планируется привлечение и внебюджетных источников - в том числе в рамках реализации программ по развитию застроенных территорий.

Справка "РГ"

За 2013-2017 годы в Оренбургской области было расселено рекордное количество аварийного жилья - почти 200 тысяч квадратных метров. На сегодня аварийный жилой фонд региона насчитывает 103,23 тысячи "квадратов".

