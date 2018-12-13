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13.12.2018 22:08
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Оренбуржье за 6 лет переселят из аварийного жилья 530 тысяч человек

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
До 2024 года в Оренбуржье планируется переселить из аварийных домов более 530 тысяч человек. Такие параметры заложены в новой региональной программе на предстоящие шесть лет.
Фото: Николай Гагарин/РГ Фото: Николай Гагарин/РГ
Фото: Николай Гагарин/РГ

С 2019 года задача по сокращению непригодного для проживания жилищного фонда будет решаться в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".

Фото: Николай Гагарин/РГ
В Оренбуржье за 4 года отремонтировали 5 млн квадратных метров жилья

Как сообщили в министерстве строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области, регион в числе первых представил в Минстрой России свой проект по расселению аварийного жилья. Документ получил одобрение федерального ведомства и готовится к реализации.

Новая программа предусматривает переселение граждан из домов, признанных аварийными после первого января 2012-го до января 2017 года. Источниками финансирования станут средства федеральной казны, а также региональных и местных бюджетов.

Планируется привлечение и внебюджетных источников - в том числе в рамках реализации программ по развитию застроенных территорий.

Справка "РГ"

За 2013-2017 годы в Оренбургской области было расселено рекордное количество аварийного жилья - почти 200 тысяч квадратных метров. На сегодня аварийный жилой фонд региона насчитывает 103,23 тысячи "квадратов".
 

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье - сердце Евразии
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