В Перми в стене детской больницы образовалась трещина

В Перми в стене здания детской больницы по улице Ленина, 13 образовалась трещина. Всех пациентов медицинского учреждения перевели на лечение в другие больницы города, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Как уточнили в ведомстве, днем поступила информация о затоплении подвала ГДКБ №3 в результате прорыва водовода. В ходе ликвидации последствий ЧП и был обнаружен дефект. В пресс-службе краевого МЧС сообщили, что стена, в которой появилась трещина, не является несущей. Угрозы обрушения здания нет. Срочной эвакуации пациентов не понадобилось. Было решено провести плановую выписку.

По данным минздрава, в связи с ЧП на амбулаторное лечение выписали 111 пациентов, еще 35 человек перевели в другие медицинские учреждения города.

По оценке созванной экспертной комиссии, которая исследовала больницу, здание пригодно к дальнейшей эксплуатации.