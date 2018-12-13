В Соликамске построили детскую поликлинику на 200 посещений в смену

Завершено строительство Соликамской детской поликлиники. Сейчас Госстройнадзор проводит итоговую проверку на соответствие здания всем необходимым требованиям для безопасной эксплуатации.

В ближайшее время объект будет введен в эксплуатацию и начнет принимать пациентов. Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал, что здравоохранение в ближайшие пять-семь лет будет темой номер один, так как те задачи, решения которых ждут жители края, требуют от краевых властей системной работы. После приемки поликлинику передадут заказчику - министерству здравоохранения.

- В ближайшие два месяца учреждение получит лицензию и начнет принимать маленьких пациентов", - пояснил заместитель председателя правительства - министр строительства и архитектуры Пермского края Михаил Сюткин.

Также зампред подчеркнул, что новое здание адаптировано под новые требования к медицинским учреждениям.

Отметим, сегодня в Соликамске функционируют две детских поликлиники. Одна из них, на улице Калийная, 134, располагается в жилом доме 1969 года постройки и рассчитана на 68 посещений в смену. Однако по факту поликлиника перегружена и принимает до 180 детей за смену. Другая поликлиника - на улице Северной, 43, рассчитана на 70 посещений, в то время как принимает порядка 200 детей в сутки. В обоих учреждениях отсутствуют свободные помещения, а их проектная мощность не позволяет принимать фактическое количество детей. Таким образом, новая поликлиника на 200 посещений существенно разгрузит оба учреждения в городе и даст возможность маленьким пациентам беспрепятственно получать медицинскую помощь.

По словам главного врача детской городской больницы Соликамска Николая Левко, поликлиника будет обслуживать порядка 10,5 тысячи человек.

- К нам за специализированной помощью едут из Чердынского, Красновишерского и Соликамского районов. Охват получается достаточно широким. Врачами поликлиника уже укомплектована на 73 процента, эту работу мы продолжаем и сейчас, - подчеркнул Николай Левко.

Как отметил генеральный директор "КамаСтрой" Дмитрий Кичигин, в новой поликлинике все подготовлено для установки необходимого оборудования: аппарата УЗИ, рентгена, электрокардиографа. Оно будет завезено в медучреждение уже на следующей неделе.

При поддержке местной администрации к зданию поликлиники организованы комфортные подходные пути - широкие тротуары обеспечивают подход к медучреждению со всех сторон, в том числе и для маломобильных групп населения.

По словам депутата Законодательного собрания Пермского края Виктора Плюснина, в адресной инвестиционной программе 30 объектов из 52 - это объекты здравоохранения.

- Это очень важный блок, важное направление бюджета Пермского края. Сейчас в крае строятся восемь поликлиник, из них пять - в Перми. Эта поликлиника станет первой ласточкой, ее введут в эксплуатацию раньше остальных, - отметил Виктор Плюснин.

Сегодня на территории Пермского края ведется масштабное строительство социальной инфраструктуры. Так, за пять лет (2018-2022 годы) согласно адресной инвестиционной программе в регионе будет построено 22 объекта здравоохранения. В том числе 10 поликлиник, семь больниц, четыре сельско-врачебных амбулаторий, один диспансер.