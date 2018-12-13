В Соликамске построили детскую поликлинику на 200 посещений в смену

Новости

Роспотребнадзор напомнил о запрете упоминания ведомства в рекламе 07:27
Президенты США и Мексики обсудили проблему миграции 07:27
"ИрАэро" начала вывозить туристов "Жемчужной реки" из Китая 07:07
Сирия собралась участвовать в зимних Олимпийских играх 06:58
Истребитель упал в океан во время учений нацгвардии США на Гавайях 06:41
Пушков рассказал о готовящейся фальсификации выборов на Украине 06:33
Финдиректор Huawei угостила журналистов пиццей 06:12
Более 100 горняков эвакуировали из-за пожара на шахте Кузбасса 05:55
Канада потеряла связь с еще одним своим гражданином в Китае 05:25
В Приамурье охотник спас краснокнижного журавля 05:25
В больнице Благовещенска делали перевязки канцелярским скотчем 05:21
Гражданина РФ Никулина перевели из тюрьмы в клинику Лос-Анджелеса 05:12
В Гамбурге можно забронировать самый маленький в мире дом 04:42
В Бразилии во время спиритического сеанса изнасиловали 200 женщин 04:29
Пентагон: Односторонние военные операции в Сирии неприемлемы 03:54
Госавтоинспекция ввела запрет на внесение поправок в ПДД 03:53
Полиция задержала родственников страсбургского террориста 03:32
В Афинах в результате криминальных разборок был убит человек 03:12
Кремль оценил американскую резолюцию против "Северного потока - 2" 02:57
Мадуро: Визиты иностранных военных самолетов в Венесуэлу продолжатся 02:19
Крупный пожар на складе в Сокольниках ликвидирован 02:16
Кузнецова рассказала о состоянии раненого при взрыве в САР ребенка 02:06
Помпео пригрозил странам ЕС санкциями за нарушение антииранских мер 01:46
Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов 01:16
Тереза Мэй сохранила премьерский пост 01:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос: Что вы думаете о юбилеях
Опрос: Что вы думаете о юбилеях
В "РГ" пройдет экспертный совет о робототехнике в пищевой промышленности
В "РГ" пройдет экспертный совет о робототехнике в пищевой промышленности
Верховный суд разъяснил, как при разводе поступать с семейными кредитами
Верховный суд разъяснил, как при разводе поступать с семейными кредитами
13.12.2018 07:06
Проект: В регионах

В Соликамске построили детскую поликлинику на 200 посещений в смену

Текст: Александр Шестаков (Пермь)
Завершено строительство Соликамской детской поликлиники. Сейчас Госстройнадзор проводит итоговую проверку на соответствие здания всем необходимым требованиям для безопасной эксплуатации.
Фото: администрация губернатора Пермского края Фото: администрация губернатора Пермского края
Фото: администрация губернатора Пермского края

В ближайшее время объект будет введен в эксплуатацию и начнет принимать пациентов. Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал, что здравоохранение в ближайшие пять-семь лет будет темой номер один, так как те задачи, решения которых ждут жители края, требуют от краевых властей системной работы. После приемки поликлинику передадут заказчику - министерству здравоохранения.

- В ближайшие два месяца учреждение получит лицензию и начнет принимать маленьких пациентов", - пояснил заместитель председателя правительства - министр строительства и архитектуры Пермского края Михаил Сюткин.

Также зампред подчеркнул, что новое здание адаптировано под новые требования к медицинским учреждениям.

Отметим, сегодня в Соликамске функционируют две детских поликлиники. Одна из них, на улице Калийная, 134, располагается в жилом доме 1969 года постройки и рассчитана на 68 посещений в смену. Однако по факту поликлиника перегружена и принимает до 180 детей за смену. Другая поликлиника - на улице Северной, 43, рассчитана на 70 посещений, в то время как принимает порядка 200 детей в сутки. В обоих учреждениях отсутствуют свободные помещения, а их проектная мощность не позволяет принимать фактическое количество детей. Таким образом, новая поликлиника на 200 посещений существенно разгрузит оба учреждения в городе и даст возможность маленьким пациентам беспрепятственно получать медицинскую помощь.

По словам главного врача детской городской больницы Соликамска Николая Левко, поликлиника будет обслуживать порядка 10,5 тысячи человек.

- К нам за специализированной помощью едут из Чердынского, Красновишерского и Соликамского районов. Охват получается достаточно широким. Врачами поликлиника уже укомплектована на 73 процента, эту работу мы продолжаем и сейчас, - подчеркнул Николай Левко.

Как отметил генеральный директор "КамаСтрой" Дмитрий Кичигин, в новой поликлинике все подготовлено для установки необходимого оборудования: аппарата УЗИ, рентгена, электрокардиографа. Оно будет завезено в медучреждение уже на следующей неделе.

При поддержке местной администрации к зданию поликлиники организованы комфортные подходные пути - широкие тротуары обеспечивают подход к медучреждению со всех сторон, в том числе и для маломобильных групп населения.

По словам депутата Законодательного собрания Пермского края Виктора Плюснина, в адресной инвестиционной программе 30 объектов из 52 - это объекты здравоохранения.

- Это очень важный блок, важное направление бюджета Пермского края. Сейчас в крае строятся восемь поликлиник, из них пять - в Перми. Эта поликлиника станет первой ласточкой, ее введут в эксплуатацию раньше остальных, - отметил Виктор Плюснин.

Сегодня на территории Пермского края ведется масштабное строительство социальной инфраструктуры. Так, за пять лет (2018-2022 годы) согласно адресной инвестиционной программе в регионе будет построено 22 объекта здравоохранения. В том числе 10 поликлиник, семь больниц, четыре сельско-врачебных амбулаторий, один диспансер.

Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь ПФО Пермский край Пермский край. Новое время
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Госавтоинспекция ввела запрет на внесение поправок в ПДД
Полиция задержала родственников страсбургского террориста
Кремль оценил американскую резолюцию против "Северного потока - 2"
Тереза Мэй сохранила премьерский пост
Бывший адвокат Трампа получил три года тюрьмы