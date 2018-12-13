Затраты на здравоохранение в Оренбуржье увеличат на миллиард рублей

В 2019 году объем финансирования здравоохранения в Оренбуржье увеличится более чем на миллиард рублей. С учетом средств, которые будут получены из федерального бюджета, общая сумма затрат на эти цели составит 9,5 миллиарда рублей.

Такие цифры были названы на заседании комитета Законодательного Собрания (ЗС) области по здравоохранению.

Как сообщила пресс-служба ЗС региона, федеральные средства выделены в рамках реализации национальных проектов. В частности, деньги пойдут на создание единого цифрового контура, развитие детского здравоохранения, первичной медицинской помощи, закупку передвижных медицинских комплексов для жителей сел и деревень с численностью населения менее 100 человек.

Кроме того, дополнительно получены средства на решение самых безотлагательных вопросов - переоснащение медицинского оборудования и создание новой структуры для раннего выявления онкологических заболеваний, а также оказание экстренной помощи при сердечно-сосудистых патологиях.

- Впервые деньги заложены на лекарственное сопровождение больных после перенесенных инфарктов, для полного выздоровления которых необходим год реабилитации. Для покупки нужных лекарств у самих пациентов или их родственников не всегда есть средства, - подчеркнула председатель профильного комитета Татьяна Шукурова.

Обсуждался и вопрос обеспечения региональной программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи. В заключении Счетной палаты Оренбуржья, подготовленном перед первым чтением проекта областного бюджета, по исполнению этой программы отмечался дефицит в 400 миллионов рублей. Сейчас, по мере поступлений из федерального центра а также региональных средств, заложенных на софинансирование программы, дефицит полностью перекрыт. Деньги на льготное лекарственное обеспечение поступят в начале следующего года.