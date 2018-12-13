Затраты на здравоохранение в Оренбуржье увеличат на миллиард рублей

Такие цифры были названы на заседании комитета Законодательного Собрания (ЗС) области по здравоохранению.
Как сообщила пресс-служба ЗС региона, федеральные средства выделены в рамках реализации национальных проектов. В частности, деньги пойдут на создание единого цифрового контура, развитие детского здравоохранения, первичной медицинской помощи, закупку передвижных медицинских комплексов для жителей сел и деревень с численностью населения менее 100 человек.
Кроме того, дополнительно получены средства на решение самых безотлагательных вопросов - переоснащение медицинского оборудования и создание новой структуры для раннего выявления онкологических заболеваний, а также оказание экстренной помощи при сердечно-сосудистых патологиях.
- Впервые деньги заложены на лекарственное сопровождение больных после перенесенных инфарктов, для полного выздоровления которых необходим год реабилитации. Для покупки нужных лекарств у самих пациентов или их родственников не всегда есть средства, - подчеркнула председатель профильного комитета Татьяна Шукурова.
Обсуждался и вопрос обеспечения региональной программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи. В заключении Счетной палаты Оренбуржья, подготовленном перед первым чтением проекта областного бюджета, по исполнению этой программы отмечался дефицит в 400 миллионов рублей. Сейчас, по мере поступлений из федерального центра а также региональных средств, заложенных на софинансирование программы, дефицит полностью перекрыт. Деньги на льготное лекарственное обеспечение поступят в начале следующего года.