Чем барнаульские археологи заинтриговали коллег из Гарварда

Алтайский госуниверситет и Гарвардский университет (США) в этом году заключили соглашение о сотрудничестве. Американские ученые заинтересовались работами барнаульских археологов после выступления в Гарварде Алексея Тишкина, доктора исторических наук, завкафедрой археологии, этнографии и музеологии АГУ. Алексей Алексеевич сделал развернутый доклад об этнокультурной ситуации на Алтае в древности, основанный на археологических материалах.

Сыр и масло по древним рецептам

Вы изучаете, как жили в древности кочевники на Алтае - в самом сердце Азии. Чем в этих исследованиях вам могут помочь американские коллеги?

Алексей Тишкин: Нам нужно выяснить, как древние люди адаптировались к изменявшимся условиям жизни в хозяйственной, военной, социальной и других сферах. В этом плане исторический опыт бесценен. Например, важно знать, как человек, пришедший из тайги в степь, стал организовывать свой быт, чем он занимался, как реагировал его организм на новую пищу и природно-климатические условия, когда это произошло и с чем было связано.

Так, одна из задач, стоящая перед мировой наукой, заключается в том, чтобы четко определить, когда и где у древних людей в рационе появился такой сложный продукт как сливочное масло. Как его получили, хранили, использовали? То же самое касается сыра. Это же были древние биотехнологии!

Богатую информацию для реконструкций археологам дают костные останки древних людей. Или взять, к примеру, исчезнувшую породу древних овец, которые были заметно крупнее современных. Новейшие молекулярно-генетические методы могут реанимировать эти продуктивные кондиции на основе уже полученных данных. Но сначала нужно понять, почему такая порода исчезла. Это связано с болезнями? Или с ухудшением кормовой базы? Или с чем-то еще?

Чтобы ответить на эти и другие вопросы, нужны палеогенетические исследования - полногеномный анализ костных останков. Лаборатории, в которых могут сделать такую работу, в мире можно по пальцам пересчитать. И одним из ведущих научных центров в этом направлении является Медицинская школа Гарвардского университета.

С другой стороны, у палеогенетиков накопилось огромное количество материала, требующего исторической интерпретации. Именно археологи изучают древние (и преимущественно бесписьменные) общества, и генетикам не хватает как раз этих знаний. И Дэвид Райх, всемирно известный специалист, занимающийся изучением миграции древних людей, пригласил меня выступить с докладом о современной концепции этнокультурного развития народов Алтая и сопредельных территорий в древности. Англоязычных публикаций на эту тему практически нет, поэтому американцы не в курсе многих наших работ.

Мой доклад длился почти три часа, еще столько же времени заняли горячие споры по обозначенным темам. Думаю, мне удалось убедить генетиков, что интерпретацию археологических материалов им нужно проводить совместно с археологами и антропологами. Накопилось немало проблем и загадок, которые можно успешно решать только при сотрудничестве специалистов из разных областей науки. Надеюсь, в ближайшее время у нас появится серия крупных работ на стыке генетики, археологии и антропологии. Комплексный подход может дать мощный синергетический эффект.

"Баскетболисты" на петроглифах

Что вызвало особый интерес у американских ученых?

Алексей Тишкин: Одна из загадок - афанасьевская культура. Исходя из археологических данных, "афанасьевцы" расселились на территории Южной Сибири примерно во второй половине - в конце IV тысячелетия до нашей эры. По данным генетиков, они имеют прямых родственников в Среднем Поволжье, Предкавказье и далее до Днестра. И первая проблема, которую нужно решить, это происхождение "афанасьевцев" - физически крупных, высоких европеоидов. Генетики однозначно утверждают, что они мигрировали в Южную Сибирь из Поволжья и Южного Приуралья. Но этот вывод не стыкуется с данными археологов. Сегодня существует минимум три гипотезы происхождения афанасьевской культуры.

Мы привыкли считать древних людей низкорослыми, а насколько высокими были "афанасьевцы"?

Алексей Тишкин: Пять тысяч лет тому назад средний рост женщин в этой культуре достигал 176 сантиметров. А у мужчин отдельные индивиды были двухметровыми. По сути, на Алтае жили "баскетболисты". Физические антропологи предположили, что "афанасьевцы" пришли из теплых краев. Когда люди попадают в более суровые климатические условия, организм реагирует на стресс путем увеличения тела. Но эта гипотеза пока не доказана. Ответ могут дать генетики.

Есть и еще одна загадка: куда делись эти великаны? Между "афанасьевцами", которые жили на Алтае примерно в конце IV - начале III тысячелетия до нашей эры, и населением, полностью освоившем эту территорию позже, лежит огромная временная пропасть. Это белое пятно протяженностью почти в полторы тысячи лет, за исключением небольшого исторического эпизода периода ранней бронзы.

Стоит отметить, что изучением афанасьевской культуры археологи Алтайского госуниверситета занимаются с 1970-х годов. Добавлю, что сказки и сюжеты про великанов могли появиться уже в глубокой древности. Представьте ситуацию, когда на Алтае "афанасьевцы" встретились с другими древними людьми, которые явно были под впечатлением от увиденных высокорослых европеоидов. Это, по всей видимости, нашло отражение в петроглифах. На комплексе Калбак-Таш есть наскальные рисунки, где изображены огромные вооруженные люди, а также женщины в костюмах, напоминающих по форме ракеты. Но это вовсе не инопланетяне, утверждают уфологии, и уверяют те, кто водит на Калбак-Таш группы туристов.

Кто откуда пришел?

Но ведь на Алтае в древности жили не только "афанасьевцы"?

Алексей Тишкин: Еще одна жгучая тайна - елунинская культура. "Елунинцы" проживали на территории Верхнего Приобья, в том числе в районе Барнаула, в период ранней бронзы (XXIII - XVIII века до нашей эры). Эта культура впитала в себя два конгломерата - местных монголоидов, занимавшихся охотой, рыболовством и собирательством и, возможно, отчасти скотоводством, и несколько волн европеоидов, которые принесли с собой с запада животноводческое хозяйство, основанное на коневодстве (крупные овцы, о которых говорилось выше, как раз из этого периода), а также металлургию бронзы. Для генетиков носители елунинской культуры - настоящий лакомый кусок, так как нужно расшифровать нюансы взаимодействия разных народов и решить те же вопросы, что и для афанасьевской культуры.

Еще одна научная проблема связана с реконструкцией процесса заселения Алтая ранними кочевниками. Откуда в постафанасьевской "пустоте" возникло население, освоившее горно-долинные пространства и занявшееся кочевым животноводством? Это были монголоиды, по культуре совершенно иные, чем "афанасьевцы". Раньше считалось, что эти племена пришли с территории Монголии и Синьцзяна. Но ранние кочевники могли быть родом и с северо-востока Индии. Для более детальных реконструкций археологических и антропологических материалов пока недостаточно. Генетики могли бы серьезно помочь.

Ключевой вопрос

Отношения между Россией и США сейчас откровенно плохие. Влияет ли это сотрудничество в научной сфере?

Алексей Тишкин: Когда я работал проректором в нашем университете, мы занимались созданием Российско-Американского противоракового центра, который сейчас успешно работает, есть серьезные результаты. Один из руководителей проекта - известный американский ученый, доктор Стефан Джонстон - обратился к своему коллеге, исполнительному директору центра Андрею Шаповалу: "Как мне встретиться с российским президентом? Я должен рассказать ему, что в Америке много нормальных людей, которые хотят сотрудничать с Россией. Есть проблемы, которые намного важнее политических игр". Неслучайно у Джонстона в кабинете до сих пор висит военный мундир его отца, который во время Второй мировой служил на флоте и участвовал в доставке грузов в СССР по ленд-лизу. Лично я в Америке косых взглядов не замечал. Мы, ученые, работаем с полным доверием друг к другу.