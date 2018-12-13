Четырехлетний новосибирец поставил три спортивных рекорда

...Зал, где малышня занимается кикбоксингом, забит до отказа: дети тренируются, родители следят, как бы их чадо не принялось хулиганить. Иван Попов, папа Спартака, спокойно оставляет своего совсем юного рекордсмена в зале, чтобы поговорить с корреспондентом. В сыне он уверен: тот внимательно слушает команды тренера, выполняет четко и не отвлекается, как другие дети. Работает, одним словом.

- Он очень дисциплинирован, - отмечает наставник мальчика по кикбоксингу Геворг Киракосян. - У Спартака большой потенциал. Он в четыре года выполняет нормативы, рассчитанные на семи-восьмилетнего ребенка. К тому же у него нет страха перед соперником, он спокойно выходит побоксировать с любым, даже если понимает, что может "получить". Выносливый, крепкий ребенок, нацеленный на работу, что в таком возрасте большая редкость.

Книга Рекордов России и международное агентство Interrecord официально зафиксировали достижение четырехлетнего новосибирца: наибольшее количество переходов в борцовский мост с перекатом за одну минуту. Одиннадцать раз - для начинающего спортсмена скорость впечатляющая. Затем был рекорд по количеству приседаний в минуту - 61 раз, а потом и по скорости контактных пробивных ударов в грушу: 187 - за те же шестьдесят секунд. "Он не супермен, - не устают повторять родители. - Любой может так заниматься".

- Когда Спартаку было три года, он уже участвовал в городских соревнованиях по общей физической подготовке - все соперники были минимум на год старше, - вспоминает Иван Попов. - А через четыре месяца он завоевал первое место на аналогичном межрегиональном турнире, тут же были еще соревнования, и в итоге получил пять медалей за два дня.

Спартак уже вовсю занимался кикбоксингом, когда на глаза родителям попалось объявление о соревнованиях по бразильскому джиу-джитсу. Ни в какую борцовскую секцию раньше пяти не брали, но оказалось, что в этом виде единоборств соревноваться начинают с четырех лет. Спартак решил попробовать свои силы. Правда, особенностей джиу-джитсу толком не знал даже отец. Разве что объяснил, что руками-ногами, как в привычном мальчику кикбоксинге, здесь не бьют. Да еще подножку в последний момент успели "отработать". С этими навыками Спартак вышел на татами, где ему пришлось соревноваться с пятилетними, и мальчишки были на голову выше. Но ничего, третье место занял.

После турнира Спартак уверенно заявил, что хочет занимать и борьбой. В школе бразильского джиу-джитсу Спартака хвалят - спортсмен опытный. Уже год как его ставят в спарринги.

- Хотелось увлечь сына настоящим мужским видом спорта - хоккеем, - признается Иван Попов. - Стали подыскивать секцию еще пару лет назад, но трехлетних в хоккеисты не берут: ходить-то недавно научился. Поэтому пришли в единоборства. Правда, оказалось, что тут занимаются не только мальчишки. Девочек немало, причем некоторые бьют весьма увесисто. Спартака иногда ставят в спарринги с девчонками-шестилетками - они тренируются гораздо дольше, но силы примерно равны.

Теперь мальчишка ходит в две секции сразу: три дня в неделю на джиу-джитсу, три дня - на кикбоксинг. При этом цели ставит себе сам. Так и на шпагат садиться научился, и на велосипеде ездить. А вот к гаджетам и фаст-фуду равнодушен. В длинной очереди может в смартфоне поиграть во что-нибудь, но без фанатизма. Недавно впервые попробовал пиццу: подумаешь, мамины каши не хуже.

Вечерние занятия спортом Спартака ничуть не утомляют, он и после них уже дома готов околачивать грушу, отрабатывая технику. "Возвращаемся, и он словно перезаряжается", - пожимает плечами отец.

Между тем

Знает Спартак и нынешних знаменитых спортсменов, был даже на мастер-классе великого и ужасного Джеффа Монсона: их общее фото украшает страницу четырехлетнего рекордсмена в соцсетях. Ведут ее, конечно, родители, но так или иначе на фотоленту активного мальчугана, подписалось уже больше шести тысяч человек. Многие видят в нем пример правильного воспитания, а некоторые критикуют родителей, мол, лишили ребенка детства. Но те к критике относятся спокойно: пусть лучше спортом занимается, чем виртуальных монстров в планшете убивает.