В Алтайском крае власти и профессиональное сообщество договорились совместно решать проблему оттока кадров в сфере информационных технологий. Сегодня в регионе не хватает инфраструктуры для поддержки отрасли, пока нет и специализированной программы. Частные компании полтора года согласовывали разрешение на строительство ИТ-парка. В крае надеются, что национальный проект развития цифровой экономики позволит существенно расширить механизмы поддержки ИТ-сферы.

В регионе давно столкнулись с проблемой дефицита квалифицированных кадров. Не дождавшись увеличения набора нужных специалистов в вузах, ИТ-компании два с половиной года назад создали Ассоциацию поддержки инноваций (АПИ). "Прежде всего, чтобы решать кадровые проблемы отрасли. За два с половиной года мы провели более восьмидесяти образовательных, нетворкинговых мероприятий и стартап-конференций. Это позволило обучить и трудоустроить десятки ИТ-специалистов в компании Барнаула", - пояснил директор ассоциации Илья Суханюк.

Но серьезно повлиять на количество выпускаемых в Алтайском крае кадров может только увеличение набора в вузы.

- Все контрольные цифры приема на бюджетные места по ИТ-специальностям проходят конкурсный отбор на федеральном уровне, - пояснил министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов. - И повлиять на эти цифры в регионе очень сложно. Если нам заявляют, что набор на бюджетные места по этим специальностям в среднем по стране увеличился чуть ли не на треть, то в Алтайском крае последние пять лет он остается на одном уровне. Нам надо доказывать в Министерстве образования и науки РФ перспективность подготовки этих кадров в регионе.

По оценке одного из создателей АПИ Дениса Газукина, в ИТ-индустрии в Барнауле сегодня занято около пяти тысяч человек - меньше одного процента населения города. При этом они привлекают в Алтайский край около десяти миллиардов рублей в год, что примерно равно десяти процентам бюджета региона.

- Отрасли необходима социальная и инфраструктурная поддержка, - уверен Газукин. - Это образовательные программы в школах и вузах, поддержка преподавательского состава, создание ИТ-парков и другой инфраструктуры. В мире индустриализация закончилась еще в прошлом веке, с 1990-х годов идет развитие информационного общества. А программы господдержки в Алтайском крае по-прежнему направлены на закупку оборудования для сельского хозяйства и промышленности. Старыми методами - инвестированием только в оборудование и производство - мы не прорвемся в цифровую экономику.

Участники ИТ-рынка надеются, что в Алтайском крае все-таки будет принята комплексная программа поддержки развития информационных технологий, которая позволит решить проблемы дефицита кадров и инфраструктуры для отрасли. "В Томской области большие ИТ-мероприятия проходят при финансовой поддержке региональных властей. В Ростове-на-Дону на бюджетные средства построен Южный ИТ-парк. И таких примеров много. Власть и бизнес совместно развивают инфраструктуру для ИТ-отрасли", - подчеркивает участник Ассоциации поддержки инноваций Дмитрий Старостенков.

Не дожидаясь поддержки от властей, алтайские айтишники решили сами построить частный ИТ-парк в Барнауле. Правда, по словам Дениса Газукина, пришлось полтора года согласовывать место его размещения. "Мы рассчитываем, что к концу декабря этого года получим разрешение на строительство здания. И тогда будем искать инвестиции. Надеемся, что удастся получить из средств бюджета хотя бы компенсацию части процентной ставки по инвестиционным кредитам", - отметил он.

Кроме того, в планах АПИ - организовать клуб инвесторов, который будет отбирать перспективные ИТ-проекты и вкладывать деньги в их реализацию. Это позволит авторам проектов и потенциальным инвесторам найти друг друга.

Комментарий

Евгений Зрюмов, министр цифрового развития и связи Алтайского края:

- Сегодня необходимо трансформировать и систему подготовки кадров, и инфраструктуру поддержки ИТ-сферы. Выучит в вузе специалиста, который сразу сможет работать в крупной ИТ-компании, уже не получится. Нетворкинг, хакатоны, стартап-сессии, которые проводит Ассоциация поддержки инноваций, позволяют студентам и начинающим специалистам погрузиться в профессию. И таких мероприятий должно быть больше. Но при этом нам надо создавать такие условия, чтобы самые перспективные специалисты оставались в крае. Один из шагов в этом направлении - реализация нацпроекта "Цифровая экономика", которая предусматривает и подготовку кадров, и развитие ИТ-инфраструктуры, и правовое регулирование этих процессов. Нам нужно совместно с профессиональным сообществом создавать условия для развития информационных технологий в крае.