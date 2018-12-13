Этот год станет для Красноярской железной дороги рекордным: показатель погрузки превысит 84 миллиона тонн. За последнее, довольно успешное десятилетие - самый высокий результат. С 2015-го по 2017-й объемы выросли на 9,2 процента, за одиннадцать месяцев 2018-го - на восемь. Все это - следствие перестройки работы с клиентами, внедрения новых перевозочных технологий и больших инвестиций в инфраструктуру, отмечает начальник КрасЖД Вадим Владимиров.

Вадим Владимирович, как оцениваете самочувствие компании в условиях непростого, прежде всего, внешнеэкономического фона?

Вадим Владимиров: Рекорды бьем фактически по всем ключевым для Красноярского края отраслям. И, общаясь с грузоотправителями, видим, что это далеко не предел. Погрузка зерна по итогам одиннадцати месяцев выросла на 26,6 процента. Есть резервы в отправлении древесной продукции, прежде всего на лесосибирской и карабульской ветках. Меняется структура грузов. Круглый лес замещает продукция глубокой переработки. Все более востребована услуга перевозки пиломатериалов и пеллет в контейнерных поездах. Значительно увеличились поставки нефелиновой руды для Ачинского глиноземного комбината. Не простаивает нефтеналивная станция Уяр: к уровню 2017-го в сегменте нефтяных грузов тоже плюс - 9,2 процента. Росту объемов перевозок способствовала и гибкая ценовая политика РЖД: в рамках "тарифного коридора" по транс-портировке сырой нефти со станции Уяр на Коченевский НПЗ установлен понижающий коэффициент 0,781. Основной грузопоток дороги традиционно обеспечивает уголь. Результат - плюс 8,9 процента к уровню прошлого года. Отмечу, что сегодня все наши партнеры имеют долгосрочные программы развития, рассчитанные до 2023-2025 годов. В том числе в рамках мегапроекта "Енисейская Сибирь". Это задел для нового роста.

В последние годы едва ли не главными для КрасЖД драйверами роста были как раз крупные угольные предприятия Хакасии.

Вадим Владимиров: Угледобывающие предприятия не только Хакасии, но и Красноярского края действительно во многом задают темп роста перевозок на КрасЖД. Недавно рассматривалось обращение угольной компании "Разрез Майрыхский", одного из разработчиков Бейского месторождения в Хакасии: к 2025 году предприятие планирует нарастить объемы погрузки до 25 миллионов тонн в год. Каждый миллион - это плюс одна пара поездов в сутки. Проект предполагает развитие целого угольного кластера на базе разъезда Кирба. Кстати, хакасское направление - это еще и железная руда. В частности, за счет того, что наращивает объемы Абазинский рудник, погрузка железной руды в этом году выросла на 42 процента. Кроме того, в Красноярском крае компания "СУЭК Красноярск" намерена расширять Бородинский разрез, - это увеличение перевозки угля до 25 миллионов тонн ежегодно.

Последовательная клиенто-ориентированность КрасЖД приносит свои плоды?

Вадим Владимиров: Безусловно, такой подход позволяет добиться лояльности партнеров и серьезно повысить эффективность нашей работы. Вот уже год, как на Красноярской дороге действует Центр продажи услуг. Его специалисты готовы для каждого клиента сформировать индивидуальную транспортно-логистическую карту доставки продукции. Серьезным результатом я считаю также упрощение оформительских процедур. Теперь, чтобы оформить перевозку, вместо 14 документов грузоотправителю требуется лишь четыре. По безбумажной технологии у нас уже работают все крупные экспедиторские организации, грузоотправители, грузополучатели, обеспечивающие более 70 процентов погрузки. Есть станции, где доля электронных документов составляет уже 98-99 процентов.Такая услуга, как отправление грузового поезда по расписанию, сегодня адаптирована и под предприятия малого и среднего бизнеса. Она получила название "Грузовой экспресс". Первыми эту технологию опробовали лесники на станции Канск-Енисейский. Отправители аккумулируют свою продукцию на одной станции. Вагоны разных грузо-владельцев собираются в один состав - "лесной экспресс", который в назначенное время отправляется в точку назначения, например, на погранпереход. В итоге исключаются дополнительные переработки, ускоряется доставка. Все в выигрыше.

С вашей легкой руки на Восточно-Сибирской железной дороге внедрено немало интересных инициатив. Планируете перенести этот опыт на КрасЖД?

Вадим Владимиров: А он на полигоне Красноярской дороги уже внедряется. Мы стали использовать "длинные плечи", в частности, на таких направлениях, как Мариинск - Красноярск-Восточный, а также на участках от Красноярска-Восточного до Тайшета и Нижнеудинска. Теперь одна локомотивная бригада без смены ведет состав на расстояния до 500 километров. Благодаря этому мы экономим в среднем порядка трех часов. Соответственно, грузы доставляются быстрее.Завершается масштабный проект по техническому переоснащению станции Лесосибирск. Еще недавно здесь использовалось ручное управление стрелочными переводами. И вот в ноябре первую стрелку подключили к пульту дежурного по станции. До конца года планируем все управление сделать дистанционным. А значит, оборот вагонов ускорится. Кроме того, мы на наших "лесных", неэлектрифицированных направлениях Ачинск - Лесосибирск и Решоты - Карабула разработали технологию вождения тяжеловесных поездов весом 5,6 тысячи тонн. Специально для этого на дорогу поступили более современные, мощные тепловозы.

Инвестиционная программа дороги ежегодно исчисляется миллиардами рублей. Все ли из запланированного на этот год реализовано?

Вадим Владимиров: Средства на развитие инфраструктуры КрасЖД, действительно, выделяются очень серьезные. Инвестиции 2018-го - 24,7 миллиарда - вдвое превысили прошлогодние. Согласно программе "Развитие железнодорожной инфраструктуры БАМа с участком Транссибирской магистрали", фактически завершено строительство второго пути на наиболее "узком" перегоне Тагул - Тайшет. Более 840 миллионов рублей выделено на увеличение пропускной способности участка Артышта - Междуреченск - Тайшет. Средства направлены на проектирование устройств усиления электроснабжения, вторых путей и двухпутных вставок на 15 перегонах, реконструкцию второго Козинского тоннеля, а также станций Мариинск, Бискамжа и Хабзас. Это позволит расширить пропускную способность дороги, увеличить вывоз кузбасского угля. Пять миллиардов рублей должно быть освоено в рамках проекта Междуреченск - Тайшет. В программу входит строительство вторых путей на 12 перегонах, возведение второго Джебского тоннеля на перегоне Джебь - Щетинкино, разъезда Петропавловка на перегоне Агул - Коростелево. Ведутся работы по усилению устройств электроснабжения на участке Абакан - Саянская.

Федеральные власти в ноябре утвердили решение об ускоренном завершении инвестпроекта Междуреченск - Тайшет. Какой эффект ожидается для регионов присутствия КрасЖД?

Вадим Владимиров: Проект для Сибири крайне актуален. Направление Междуреченск - Тайшет - одно из самых "узких" мест. Ряд участков предельно загружен. В основном это однопутные перегоны, проложенные через Кузнецкий Алатау и Саяны. При этом значение южного хода КрасЖД Междуреченск - Тайшет сложно переоценить: он входит в транспортный коридор Кузбасс - Дальневосточный транспортный узел, по которому осуществляется доставка продукции и сырья из Сибири в регионы Дальнего Востока, Китай и страны Юго-Восточной Азии.

Поделитесь, пожалуйста, планами на предстоящий год.

Вадим Владимиров: Из наиболее значимых - расширить практику использования "длинных плеч" по маршрутам Красноярск - Нижнеудинск, Саянская - Вихоревка. Максимальные усилия нужно приложить к расшивке направления Междуреченск - Тайшет. Грузоотправители уже хотят возить больше, мы же достигли предела. Но когда завершим все, что наметили, вместо 30 поездов в сутки будет проходить 40, а на отдельных участках даже 60. Обязательно продолжим совершенствовать технологии работы КрасЖД. Будем расширять такие услуги, как отправление грузовых и контейнерных поездов по расписанию, а также "Грузовой экспресс". В этом году движение грузовых и контейнерных поездов по расписанию уже осуществляется по 33 направлениям. Кроме того, нам необходимо создавать на дороге своего рода промзоны (погрузочные комплексы), где будут аккумулироваться региональные грузы, формироваться составы по маршрутам и далее следовать на станции назначения. Таким образом, ускоряется процесс доставки грузов. Именно маршрутизация станет нашей главной заботой в ближайшие годы. Другая крупная задача - переход на обезличенный парк. Сегодня все вагоны принадлежат частным собственникам, и грузоотправители работают с разными владельцами подвижного состава. Это приводит порой к таким ситуациям, когда на станции стоят вагоны одного собственника, а грузовладелец не может ими воспользоваться, потому что у него заключен договор с другим. В итоге, чтобы вывезти небольшую партию, скажем, зерна, нам приходится собирать вагоны определенного собственника чуть ли не по всей дороге. Технология обезличенного парка - это когда у каждого грузовладельца заключены договоры со всеми владельцами подвижного состава, тогда он может грузить в любые имеющиеся на станции вагоны. На Восточно-Сибирской дороге такая схема давно работает. Теперь подобную практику внедряем и мы. Многие клиенты уже понимают ее преимущества.

Через три месяца краевая столица принимает Всемирные зимние студенческие игры. Как дорога готовится к этому событию?

Вадим Владимиров: Ожидается, что соревнования Универсиады посетят порядка 200 тысяч человек. Около 14 тысяч из них приедут к нам поездами. В рамках инвестиционной программы осуществляется техническое перевооружение вокзала Красноярск. Здесь будут установлены электронные очереди в билетные кассы, внедрена централизованная система информирования пассажиров, обновлена система безопасности. Вокзал полностью адаптируем для маломобильных пассажиров. Особая роль в транспортном обеспечении Универсиады отводится нашему проекту "Городская электричка". Весь ее маршрут в Красноярске увязан с ключевыми универсиадными объектами. Специально построенные остановочные пункты располагаются вблизи спортсооружений. Последний - "Бобровый лог" - планируется запустить в декабре. Все это даст гостям и красноярцам возможность быстро и комфортно перемещаться по городу. Мы дополнительно запустим пять новых современных электропоездов, которые, кстати, останутся на Красноярской дороге и после завершения Игр. В общей сложности в перевозках будет задействовано 20 пар электричек. Благодаря этому интервал движения составит всего пять-восемь минут. Таким образом, во время Универсиады "Городская электричка" будет функционировать фактически в режиме наземного метро. Полагаю, многие красноярцы оценят ее преимущества. По сути, сейчас мы закладываем основы новых современных стандартов общественного транспорта, которые будут развиваться в Красноярске в будущем.