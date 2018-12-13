Общественный транспорт Барнаула находится в тяжелой ситуации. Об этом говорят перевозчики, признают эксперты, это могут подтвердить горожане, которые регулярно ездят в автобусах, троллейбусах и трамваях. Пришло время серьезных мер, но, похоже, муниципальные власти к ним не готовы.

В ноябре этого года барнаульские перевозчики обратились в мэрию с просьбой о повышении платы за проезд. Городская администрация установила новые тарифы. Предполагается, что с 1 января 2019 года стоимость проезда в барнаульских маршрутках может вырасти с 20 до 25 рублей, автобусах - до 23, троллейбусах и трамваях - до 21-23 рублей. Но если пассажир будет пользоваться электронным проездным, одна поездка ему обойдется в 20-21 рубль.

Перевозчиков это решение не устраивает. Исполнительный директор "Ассоциации пассажирских перевозчиков Барнаула" Николай Долженко уверен, что отрасль, которой в скором времени грозит коллапс, не почувствует пользы от такого повышения тарифов. Во-первых, если мэрия хочет решить проблему за счет горожан, то цену проезда нужно поднять до 35 рублей, и такой тариф был бы экономически обоснованным. Во-вторых, МУП "Центртранс" - оператор системы электронных проездных - будет перечислять деньги перевозчикам лишь в конце следующего месяца. А деньги нужны сейчас: надо покупать топливо и запчас-ти, проводить ремонт, платить зарплату. По подсчетам ассоциации, прибавки хватит только на покрытие расходов на дорожающие ГСМ.

Конечно, городская администрация новые тарифы взяла не с потолка. В мэрии утверждают, что проведен тщательный анализ всех затрат перевозчиков. Проблема в том, что чиновники могут учитывать лишь те расходы, которые подтверждены документами (в частности, прайс-листами топливных компаний). Но в этой сфере немало затрат, которые трудно подтвердить. Предприниматели из-за нехватки средств покупают бывшие в употреблении запчасти, аккумуляторы, резину - вплоть до подержанных автобусов.

По данным Николая Долженко, восемьдесят процентов больших автобусов в краевом центре выработали эксплуатационный срок. Чтобы отрасль работала в нормальном режиме, необходимо ежегодно заменять три десятка машин. Однако их цена - восемь-двенадцать миллионов рублей - неподъемна для многих предприятий. Одно из крупнейших - "БарнаулПассажирТранс" (БПТ), тянущее на себе воз социальных и транспортных маршрутов, - работает в убыток уже третий год и дошло до предбанкротного состояния. При этом мэрия и "БПТ" бомбардируют друг друга многомиллионными исками в арбитражном суде. Администрация пытается взыскать с "БПТ" долги за аренду производственной базы. Компания рассчитывает получить компенсации за перевозку пенсионеров. Ее логика следующая: льготный проездной стоит 430 рублей, себестоимость перевозки - более тысячи рублей, таким образом с каждого пенсионера "БарнаулПассажирТранс" не добирает около 600 рублей в месяц.

"Автомобильные перевозчики Алтая" предлагают свой выход из создавшегося тупика. Первое - не перекладывать нагрузку на горожан, тариф достаточно ежегодно индексировать на рубль. Второе - компенсировать из средств городского бюджета перевозку пенсионеров. Третье - субсидировать часть процентной ставки на приобретение новой техники. Николай Долженко уверен: необходимы экстренные меры для того, чтобы город не потерял полноценную систему общественного транспорта, иначе на ее реанимацию могут понадобиться колоссальные средства, и тогда уже придется просить о помощи краевое правительство.

Региональные власти пока не вмешиваются в ситуацию. Губернатор Виктор Томенко 26 ноября этого года на расширенном аппаратном совещании в правительстве края подчеркнул, что это ответственность муниципалитета, поэтому городская администрация сама должна принять взвешенное решение и объяснить барнаульцам причины и размеры очередного повышения тарифов. Кстати, Алтайский край занимает одно из последних мест в рейтинге российских регионов по уровню средней заработной платы.

Корреспондент "РГ" направил в мэрию запрос по поводу предложений ассоциации "Автомобильные перевозчики Алтая". Совместный ответ пришел из комитета экономического развития и инвестиционной деятельности и комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи: "В 2013 году правительством края совместно с ассоциацией "Автомобильные перевозчики Алтая" разрабатывалась программа по развитию пассажирского транспорта на 2013-2018 годы, однако отсутствие бюджетных средств не позволило ее принять".

В письме говорится, что мэрия ведет работу по включению в программу "Развитие транс-портной системы Алтайского края" на 2015-2022 годы" мероприятий по обновлению подвижного состава электро- и автотранспорта. В муниципальной программе "Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2025 годы" предусмотрена поддержка социально значимых маршрутов с низким пассажиропотоком, в соответствии с которой автоперевозчикам возмещаются доходы, выпадающие из-за перевозки льготных категорий граждан по социально значимым и пригородным маршрутам. В бюджете города на возмещение предусмотрено семьдесят миллионов рублей.

"Администрацией города произведен расчет тарифов с учетом фактического увеличения затрат транспортных компаний на энергоносители, топливо, запас-ные части до экономически обоснованного уровня", - подчеркивается в письме.

P. S.

Автор этого материала передвигается по Барнаулу на общественном транспорте, и для него деградация отрасли очевидна. Ветшает и без того не новый автомобильный, троллейбусный и трамвайный парк, падает водительский уровень - квалифицированные шоферы находят себе более выгодную работу. Все это напрямую влияет на безопасность движения. Езда в общественном транспорте, особенно маршрутках, приближается к экстриму. Прокатишься по 75-му или 76-му маршруту и думаешь: городские чиновники вряд ли пользовались такими "средствами передвижения", тем более в часы пик. Впрочем, они утверждают, что "повышение стоимости проезда направлено на обеспечение безопасности перевозок и сокращения текучести кадров пассажироперевозчиков".