Новости

Роспотребнадзор напомнил о запрете упоминания ведомства в рекламе 07:27
Президенты США и Мексики обсудили проблему миграции 07:27
"ИрАэро" начала вывозить туристов "Жемчужной реки" из Китая 07:07
Сирия собралась участвовать в зимних Олимпийских играх 06:58
Истребитель упал в океан во время учений нацгвардии США на Гавайях 06:41
Пушков рассказал о готовящейся фальсификации выборов на Украине 06:33
Финдиректор Huawei угостила журналистов пиццей 06:12
Более 100 горняков эвакуировали из-за пожара на шахте Кузбасса 05:55
Канада потеряла связь с еще одним своим гражданином в Китае 05:25
В Приамурье охотник спас краснокнижного журавля 05:25
В больнице Благовещенска делали перевязки канцелярским скотчем 05:21
Гражданина РФ Никулина перевели из тюрьмы в клинику Лос-Анджелеса 05:12
В Гамбурге можно забронировать самый маленький в мире дом 04:42
В Бразилии во время спиритического сеанса изнасиловали 200 женщин 04:29
Пентагон: Односторонние военные операции в Сирии неприемлемы 03:54
Госавтоинспекция ввела запрет на внесение поправок в ПДД 03:53
Полиция задержала родственников страсбургского террориста 03:32
В Афинах в результате криминальных разборок был убит человек 03:12
Кремль оценил американскую резолюцию против "Северного потока - 2" 02:57
Мадуро: Визиты иностранных военных самолетов в Венесуэлу продолжатся 02:19
Крупный пожар на складе в Сокольниках ликвидирован 02:16
Кузнецова рассказала о состоянии раненого при взрыве в САР ребенка 02:06
Помпео пригрозил странам ЕС санкциями за нарушение антииранских мер 01:46
Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов 01:16
Тереза Мэй сохранила премьерский пост 01:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос: Что вы думаете о юбилеях
Опрос: Что вы думаете о юбилеях
В "РГ" пройдет экспертный совет о робототехнике в пищевой промышленности
В "РГ" пройдет экспертный совет о робототехнике в пищевой промышленности
Верховный суд разъяснил, как при разводе поступать с семейными кредитами
Верховный суд разъяснил, как при разводе поступать с семейными кредитами
13.12.2018 07:27
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Путь в тупик

Повышению транспортных тарифов в Барнауле не рады ни перевозчики, ни пассажиры
Текст: Сергей Зюзин
Российская газета - Экономика Сибири №7743 (280)
Общественный транспорт Барнаула находится в тяжелой ситуации. Об этом говорят перевозчики, признают эксперты, это могут подтвердить горожане, которые регулярно ездят в автобусах, троллейбусах и трамваях. Пришло время серьезных мер, но, похоже, муниципальные власти к ним не готовы.
Фото: Сергей Мельников/РГ
В Омске подешевеет проезд для льготников

В ноябре этого года барнаульские перевозчики обратились в мэрию с просьбой о повышении платы за проезд. Городская администрация установила новые тарифы. Предполагается, что с 1 января 2019 года стоимость проезда в барнаульских маршрутках может вырасти с 20 до 25 рублей, автобусах - до 23, троллейбусах и трамваях - до 21-23 рублей. Но если пассажир будет пользоваться электронным проездным, одна поездка ему обойдется в 20-21 рубль.

Перевозчиков это решение не устраивает. Исполнительный директор "Ассоциации пассажирских перевозчиков Барнаула" Николай Долженко уверен, что отрасль, которой в скором времени грозит коллапс, не почувствует пользы от такого повышения тарифов. Во-первых, если мэрия хочет решить проблему за счет горожан, то цену проезда нужно поднять до 35 рублей, и такой тариф был бы экономически обоснованным. Во-вторых, МУП "Центртранс" - оператор системы электронных проездных - будет перечислять деньги перевозчикам лишь в конце следующего месяца. А деньги нужны сейчас: надо покупать топливо и запчас-ти, проводить ремонт, платить зарплату. По подсчетам ассоциации, прибавки хватит только на покрытие расходов на дорожающие ГСМ.

Конечно, городская администрация новые тарифы взяла не с потолка. В мэрии утверждают, что проведен тщательный анализ всех затрат перевозчиков. Проблема в том, что чиновники могут учитывать лишь те расходы, которые подтверждены документами (в частности, прайс-листами топливных компаний). Но в этой сфере немало затрат, которые трудно подтвердить. Предприниматели из-за нехватки средств покупают бывшие в употреблении запчасти, аккумуляторы, резину - вплоть до подержанных автобусов.

Немецкий город ввел бесплатный проезд на транспорте

По данным Николая Долженко, восемьдесят процентов больших автобусов в краевом центре выработали эксплуатационный срок. Чтобы отрасль работала в нормальном режиме, необходимо ежегодно заменять три десятка машин. Однако их цена - восемь-двенадцать миллионов рублей - неподъемна для многих предприятий. Одно из крупнейших - "БарнаулПассажирТранс" (БПТ), тянущее на себе воз социальных и транспортных маршрутов, - работает в убыток уже третий год и дошло до предбанкротного состояния. При этом мэрия и "БПТ" бомбардируют друг друга многомиллионными исками в арбитражном суде. Администрация пытается взыскать с "БПТ" долги за аренду производственной базы. Компания рассчитывает получить компенсации за перевозку пенсионеров. Ее логика следующая: льготный проездной стоит 430 рублей, себестоимость перевозки - более тысячи рублей, таким образом с каждого пенсионера "БарнаулПассажирТранс" не добирает около 600 рублей в месяц.

"Автомобильные перевозчики Алтая" предлагают свой выход из создавшегося тупика. Первое - не перекладывать нагрузку на горожан, тариф достаточно ежегодно индексировать на рубль. Второе - компенсировать из средств городского бюджета перевозку пенсионеров. Третье - субсидировать часть процентной ставки на приобретение новой техники. Николай Долженко уверен: необходимы экстренные меры для того, чтобы город не потерял полноценную систему общественного транспорта, иначе на ее реанимацию могут понадобиться колоссальные средства, и тогда уже придется просить о помощи краевое правительство.

Региональные власти пока не вмешиваются в ситуацию. Губернатор Виктор Томенко 26 ноября этого года на расширенном аппаратном совещании в правительстве края подчеркнул, что это ответственность муниципалитета, поэтому городская администрация сама должна принять взвешенное решение и объяснить барнаульцам причины и размеры очередного повышения тарифов. Кстати, Алтайский край занимает одно из последних мест в рейтинге российских регионов по уровню средней заработной платы.

Корреспондент "РГ" направил в мэрию запрос по поводу предложений ассоциации "Автомобильные перевозчики Алтая". Совместный ответ пришел из комитета экономического развития и инвестиционной деятельности и комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи: "В 2013 году правительством края совместно с ассоциацией "Автомобильные перевозчики Алтая" разрабатывалась программа по развитию пассажирского транспорта на 2013-2018 годы, однако отсутствие бюджетных средств не позволило ее принять".

Фото: Юрий Юрьев/ РГ
Повлияет ли рост платы за проезд на качество перевозок в Кузбассе

В письме говорится, что мэрия ведет работу по включению в программу "Развитие транс-портной системы Алтайского края" на 2015-2022 годы" мероприятий по обновлению подвижного состава электро- и автотранспорта. В муниципальной программе "Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2025 годы" предусмотрена поддержка социально значимых маршрутов с низким пассажиропотоком, в соответствии с которой автоперевозчикам возмещаются доходы, выпадающие из-за перевозки льготных категорий граждан по социально значимым и пригородным маршрутам. В бюджете города на возмещение предусмотрено семьдесят миллионов рублей.

"Администрацией города произведен расчет тарифов с учетом фактического увеличения затрат транспортных компаний на энергоносители, топливо, запас-ные части до экономически обоснованного уровня", - подчеркивается в письме.

P. S.

Автор этого материала передвигается по Барнаулу на общественном транспорте, и для него деградация отрасли очевидна. Ветшает и без того не новый автомобильный, троллейбусный и трамвайный парк, падает водительский уровень - квалифицированные шоферы находят себе более выгодную работу. Все это напрямую влияет на безопасность движения. Езда в общественном транспорте, особенно маршрутках, приближается к экстриму. Прокатишься по 75-му или 76-му маршруту и думаешь: городские чиновники вряд ли пользовались такими "средствами передвижения", тем более в часы пик. Впрочем, они утверждают, что "повышение стоимости проезда направлено на обеспечение безопасности перевозок и сокращения текучести кадров пассажироперевозчиков".

Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Госавтоинспекция ввела запрет на внесение поправок в ПДД
Полиция задержала родственников страсбургского террориста
Кремль оценил американскую резолюцию против "Северного потока - 2"
Тереза Мэй сохранила премьерский пост
Бывший адвокат Трампа получил три года тюрьмы