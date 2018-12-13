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В Алтайском крае начало зимы ознаменовалось серией коммунальных аварий. В Камне-на-Оби введен режим ЧС из-за нехватки угля. В Змеиногорске власти не успели подготовить системы тепло- и водоснабжения, что привело к отключению горячей воды в более, чем двух тысячах жилых домов, и свыше 250 домов двое суток оставались без тепла. А в Барнауле рвутся изношенные тепловые сети, не выдерживая нагрузок в сильные морозы. Самый крупный порыв теплотрассы на сутки оставил без тепла более двенадцати тысяч человек.

Но барнаульцы мерзнут не только из-за порывов сети. Во многих старых домах холодно и без аварий. "Батареи еле теплые, а счета приходят на три тысячи рублей", - сетуют горожане. Между тем в краевой столице со 2 ноября вне графика повысили тариф на тепловую энергию. Для большинства жителей, дома которых подключены к барнаульским ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, он вырос на 2,7 процента, хотя с 1 июля 2018-го его уже поднимали на 5,2 процента. А для жителей присоединенных районов тариф снизился на 40 процентов. В управлении Алтайского края по госрегулированию цен и тарифов это объяснили тем, что на обслуживание ТЭЦ перешли несколько микрорайонов и поселок Южный, ранее отапливаемых небольшими котельными.

Фото: Татьяна Кравченко/РГ
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При этом в теплоснабжающей организации утверждают, что нынешняя система тарификации не позволяет закладывать необходимую инвестиционную составляющую, чтобы планомерно обновлять сети.

"Изношенность теплосетей в Барнауле превышает 54 процента, с действующим тарифом удается обновлять только один процент в год, а надо не менее четырех", - сообщили корреспонденту "РГ" специалисты Сибирской генерирующей компании (СГК).

Энергетики предлагают перейти на новый метод тарифного регулирования - альтернативной котельной, который впервые в этом году применили в Рубцовске. В тариф изначально закладывают инвестиционную составляющую (с января 2018-го он вырос в городе сразу на 25 процентов), а затем каждый год индексируют его на уровень инфляции. По словам директора Алтайского филиала СГК Игоря Лузанова, это позволит инвестировать в модернизацию системы теплоснабжения серьезные средства и просчитать сроки окупаемости таких вложений. Так, в Рубцовске за последние два года энергетики вложили в реконструкцию Южной ТЭЦ и перекладку сетей около двух миллиардов рублей.

Генерирующая компания планировала применить новый метод и в Барнауле с обязательством инвестировать 6-9 миллиардов рублей в систему теплоснабжения города, а также в Новосибирске, где требуемые вложения оцениваются в 16 миллиардов рублей. Но в Новосибирской области энергетикам не согласовали предложенное ими еще по старому методу повышение тарифов на будущий год. Областной департамент по тарифам утвердил рост платы за тепло на 1,7 процента с января 2019 года и еще на 3,2 процента - с июля. Представители СГК просили дополнительно увеличить заложенные в тариф расходы на миллиард рублей, утверждая, что иначе будет сложно проводить даже текущий ремонт сетей. Теперь энергетики будут отстаивать свою позицию в суде.

Прямая речь

Сергей Меняйло, полномочный представитель президента РФ в СФО:

- Нельзя допускать, чтобы отдельные инциденты во время прохождения отопительного сезона переросли в системные аварии. В то же время при возникновении аварийных ситуаций срок проведения ремонтных работ должен быть максимально сокращен, а граждан следует оповещать о ходе их проведения. Важно также обеспечить наличие материально-технических ресурсов, резервные источники питания, готовность аварийных служб к оперативному реагированию, особенно в период новогодних и рождественских праздников.

Экономика Отрасли Энергетика Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край СФО Новосибирская область
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