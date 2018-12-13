Поддержка семейного образования в Омской области станет адресной

На площадке Международного пресс-центра "МКР-Медиа" в Омске прошла дискуссия на тему семейного образования. Поводом для обсуждения стало решение омских законодателей изменить методику выплаты компенсации в связи с обучением детей вне общеобразовательной организации. Напомним, такая мера была введена по инициативе местных властей только в Омской, Свердловской, Тамбовской, Тульской областях и в Пермском крае.

Финансирование изменят не сразу, а спустя время, чтобы родители могли спокойно определиться, будет ли их ребенок продолжать обучение в семье или в государственном учреждении. Бюджетную поддержку в виде компенсаций родители детей школьного возраста будут получать до 1 сентября 2019 года. После этого срока она станет адресной.

- В письме минобрнауки РФ говорится о том, что родители, выбирая образование в семейной форме, отказываются от получения образования в государственных школах и принимают на себя в том числе обязательства, возникающие при семейной форме обучения. Субъекты в рамках полномочий вправе предусмотреть оказание поддержки нуждающимся семьям при их выборе получения образования в семейной форме. Субъект может ввести для таких семей компенсации в качестве меры социальной поддержки за счет средств субъекта, - пояснила региональный министр образования Татьяна Дернова.

Напомним, выплаты компенсаций родителям, чьи дети получают семейное образование, были введены в Омской области в 2013 году. За пять лет действия этой меры число детей, обучающихся вне школ, выросло до 1 200 человек.

Педагоги отмечают, что семейное образование не всегда бывает качественным. В изучении отдельных предметов "семейники" нередко преуспевают, а по основным дисциплинам педагоги отмечают снижение уровня знаний. По этой причине за два последних учебных года с семейного образования в общеобразовательные организации вернулись 68 человек.

- В нашу школу пришли три ребенка. Ученики не смогли показать удовлетворительные знания по базовым предметам, - приводит пример директор школы № 93 Екатерина Тевс. - Двум мы пошли навстречу. Перевели в следующий класс. Теперь им приходится заниматься по индивидуальным программам, в которые входят материалы и за минувший учебный год. Еще одного ученика пришлось оставить на второй год. Для него также разработан индивидуальный образовательный график.

На снижение качества семейного обучения жалуются и сельские педагоги. В частности, такую проблему отметили в школах Калачинского и Муромцевского районов. "На промежуточной аттестации чаще такие ребята получают оценку "удовлетворительно", а "отлично" - никогда", - констатируют педагоги. Еще одна проблема, с которой сталкиваются "семейные" ученики - трудности с их социализацией в обществе. Отлученные от коллектива, они испытывают сложности в общении со сверстниками, демонстрируют замкнутость.

По словам депутата Госдумы Олега Смолина, решение омских законодателей отказаться от бюджетной поддержки негосударственного сектора не противоречит конституционному праву граждан на получение бесплатного образования. Выплата данной компенсации федеральным законодательством не предусмотрена и является дополнительным расходным обязательством, которое осуществляется только, если в местном бюджете есть деньги на эти цели.

Для семей, все-таки решивших обучать своих детей вне государственной школы, будут разработаны адресные меры социальной поддержки, поясняют специалисты.