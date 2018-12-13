Размер средней взятки в Омской области увеличился в полтора раза

По данным прокуратуры Омской области, в 2018 году средний размер взятки в регионе составил 150 тысяч рублей. Это в полтора раза больше, чем год назад. Коррупционеров не останавливают ни суровое наказание, ни крах карьеры, ни широкая огласка преступлений. Оказавшись у власти, они пребывают в полной уверенности, что взятки будут гладки.

По словам прокуроров, как правило, взятки начинаются с мелких поборов. Получив деньги, многие убеждают себя, что это в первый и последний раз. Однако, победив страх, совершают второе, третье преступления. А потом, оставаясь безнаказанными, "нагуливают аппетит".

- Максимальный размер взятки в этом году превысил один миллион рублей. Ее получил сотрудник государственного ветеринарного надзора, - сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства по противодействию коррупции региональной прокуратуры Сергей Цериградских. - Чуть меньше брали некоторые нечистые на руку работники здравоохранения. В топ также попала взятка, которую, по версии следствия, получил главный судебный пристав Омской области.

Недавно суд вынес приговор начальнику центра финансового обеспечения УВД Омской области. Полковник Ирина Старовикова брала миллионные откаты.

- Из материалов дела следует, что на протяжении семи лет она обеспечивала победу на торгах, проводимых для нужд УМВД, знакомому предпринимателю, при этом существенно завышая цены в договорах. В качестве вознаграждения победитель передавал Старовиковой восемь процентов от суммы контракта, - сообщила корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Омской области Лариса Болдинова. - Таким образом, она обогатилась на 28 миллионов рублей. Для Омской области это рекорд.

Суд приговорил Ирину Старовикову к семи годам колонии общего режима, обязал выплатить штраф в размере 28 миллионов рублей с конфискацией дома и квартиры, а также лишил ее звания полковника.

Попалась на крупных взятках и группа чиновниц департамента имущества омской мэрии. Используя служебное положение, они брали "дань" с предпринимателей, регулярно получая взятки в размере от 250 тысяч до 650 тысяч рублей, "помогая решать вопросы" продления аренды земельных участков.

- Светлана Парадеева, Елена Гусева, Надежда Журова, Фаризана Бережная действовали сообща, придерживаясь строго распределенных ролей, - пояснила Лариса Болдинова. - Таким образом, за два года они получили от арендаторов более 3,3 миллиона рублей.

Трех чиновниц суд приговорил к разным срокам заключения, лишил права занимать должности в органах власти, обязал вернуть в казну незаконно присвоенные деньги. Бережной назначено наказание в виде штрафа в размере 2,5 миллиона рублей.

Как сообщили в прокуратуре, в этом году уголовных дел, возбужденных по фактам коррупционных преступлений, в Омской области стало больше. Присвоили казенные деньги председатель участковой избирательной комиссии в Называевском районе и глава поселка в Черлакском. Начисляла себе повышенную зарплату бухгалтер омской школы. Выписывал себе премии сельский руководитель в Одесском районе. Прикарманил взносы трехсот дольщиков депутат регионального Законодательного собрания. Похитили более 28 миллионов рублей средств федерального бюджета работники Исилькульской налоговой инспекции. И этот список можно продолжать.

- По числу выявленных коррупционных преступлений омский регион занимает в СФО лидирующие позиции, уступая только Новосибирской области и Красноярскому краю. Однако это свидетельствует не о разгуле криминала, а о достаточно эффективной работе правоохранительных органов по выявлению таких преступлений, - подчеркивает Сергей Цериградских. - Борьба с коррупцией - работа долгих лет, в одночасье ее не победить. Важно не только наказывать преступников по всей строгости закона, но и шаг за шагом создавать условия, при которых незаконная деятельность чиновников будет сведена к минимуму.

Между тем

По данным Следственного комитета РФ, в первом полугодии 2018-го размер средней взятки в стране составил 451 тысячу рублей, в особо крупном размере - семь миллионов. Специалисты Генпрокуратуры РФ "нарисовали" портрет среднестатистического российского взяточника. Чаще всего коррупции подвержены семейные мужчины старше сорока лет, не нарушающие общественный порядок и ведущие здоровый образ жизни. 84 процента имеют высшее образование. Их мотивация продиктована не только стремлением жить лучше, чем они могут себе позволить на легальные доходы, но и потребностью в самоутверждении, повышении авторитета, обладании властью. "Как правило, взяточники - это активные, энергичные, инициативные люди, - добавляет официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной. - Они очень коммуникабельны, эмоционально устойчивы, в том числе в стрессовых ситуациях. Готовы много работать, обладают высокой степенью самоконтроля".