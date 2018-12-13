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13.12.2018 07:11
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Раздобреют на фосфоре

В Алтайском крае разработали импортозамещающую кормовую добавку
Текст: Татьяна Кузнецова
Российская газета - Экономика Сибири №7743 (280)
Молодые ученые Алтайского госуниверситета разработали уникальную кормовую добавку, увеличивающую привес животных. Речь идет о продуценте рекомбинантного фермента фитазы, позволяющего животным лучше усваивать фосфор.
Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости
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- Фосфор - один из микроэлементов, влияющих на рост организма животных, построение их костной ткани, укрепление иммунитета, - пояснил научный руководитель проекта, доцент кафедры органической химии химического факультета АлтГУ Дмитрий Щербаков. - Фермент фитазы помогает усваивать фосфор из кормов примерно на пятьдесят-семьдесят процентов, что дает увеличение привеса на пять-десять процентов.

По словам Дмитрия Щербакова, в мире давно развивают технологию производства таких кормовых добавок, позволяющую повысить эффективность животноводства. В России фитазу не производят, а завозят из-за рубежа. Поэтому молодые ученые АлтГУ совместно с сотрудниками лаборатории структурной биоинформатики и молекулярного моделирования Новосибирского госуниверситета и решили разработать продуцент.

- Сам фермент мы уже получили, теперь нам надо понять, насколько он активен, и уже после этого приступать к испытаниям, - уточнил руководитель проекта. - Лабораторные испытания планируем провести в начале следующего года, чтобы подтвердить эффективность фитазы.

Потребность в этой продукции в России очень высока. По-этому, по словам врио ректора АлтГУ Сергея Бочарова, по окончании испытаний алтайские биотехнологи планируют начать ее производство на малом предприятии при университете. А чтобы получить поддержку на доработку проекта, ученые представили его на конкурсе "Национальная технологическая инициатива - возможности для технологических прорывов" в номинации FoodNet.

- В России по программам Национальной технологической инициативы сегодня в разных стадиях реализации находятся 1 350 проектов, - пояснил руководитель программы по интеграции НТИ с программой "Цифровая экономика" Агентства стратегических инициатив Алексей Коробов. - 540 из них уже получили содействие от Фонда поддержки развития инноваций, Российской венчурной компании, Фонда "Сколково", а также крупных банков. Многие проекты можно масштабировать в других регионах. В перспективе стоит задача - увеличить число реализуемых инновационных проектов в сто раз. Для этого нужно, чтобы власти субъектов федерации и региональные институты развития активнее подключились к этом процессу.

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