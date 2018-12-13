В Иркутском краеведческом музее открылась выставка "Чувствуй лучше". Ее организаторы, сотрудники ГБУЗ "ИОЦ СПИД", уверены, что современные информационные технологии помогут существенно расширить представления об опасном вирусе и вызываемом им заболевании.

Посетители выставки смогут увидеть строение вируса и наблюдать его жизнь в человеческом организме. Этот компьютерный "фильм" исчерпывающе ответит на вопросы, почему человек, заразившись, долгое время чувствует себя здоровым, как работает антиретровирусная терапия и что происходит, если от нее отказаться. Благодаря технологии дополненной реальности ВИЧ в буквальном смысле слова "оживет". Специальное приложение, которое посетители могут установить на свой смартфон или планшет, позволит им увидеть на экране устройств гораздо больше, чем предлагают статичные выставочные стенды.

- Сейчас выставка работает в тестовом режиме, собираются экспертные мнения, проводится дополнительная настройка специального мобильного приложения, - сообщила Юлия Плотникова, главный врач Центра СПИД, главный специалист Минздрава РФ по вопросам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции по СФО. - Это абсолютная инновация для нас.

Никогда и нигде врачи ничего подобного не проводили. Проект призван привлечь внимание к проблеме ВИЧ и обучить элементарным навыкам защиты и профилактики. Для региона, где с этим диагнозом живет 28 000 человек, это более чем актуально.

- Наша цель - дать населению максимально полную информацию по существующей проблеме, - объяснила Юлия Плотникова. - И мы ищем возможности сделать это ярко, зрелищно и нескучно. Мы хотим, чтобы люди знали о ВИЧ, о том, как им можно заразиться и что делать, чтобы этого не произошло. Это своего рода ВИЧ-ликбез, и даже немного больше.

Планируется, что на существующей платформе будет создано несколько мобильных выставок, которые отправятся в отдаленные уголки Прибайкалья. Будет продолжена работа и над приложением, которое уже сейчас можно скачать на устройства с операционными системами iOS и Android: на его базе появится единый информационный ресурс по безопасному образу жизни, интегрированный в социальные сети и мессенджеры. Развивая проект на стыке искусства, высоких мультимедийных технологий и профилактической медицины, его инициаторы также предполагают создать принципиально новый образовательный модуль, рекомендованный Стратегией противодействия ВИЧ-инфекции в РФ. Все это, надеются врачи, художники и программисты, поможет затормозить распространение вируса.

- Разъяснительная работа позволила изменить отношение населения региона к проблеме ВИЧ-инфекции, - подчеркнула главный врач Центра СПИД. - Проверить собственный статус - сегодня норма, поскольку сформировано понимание, что даже положительный результат - не приговор, а шаг на пути к сохранению жизни и здоровья.

Тест на ВИЧ в регионе сдает все больше его жителей, а новых случаев ВИЧ-инфекции обнаруживается все меньше. Так, только в рамках Всероссийской акции "Стоп ВИЧ/СПИД" тест на ВИЧ прошли 924 человека, и было выявлено всего три случая заражения. За 11 месяцев 2018 года выявлено на 7,9 процента случаев заражения меньше, чем за тот же период 2017 года. Региональные показатели почти в четыре раза превышают средние по стране. Именно поэтому Иркутскую область накануне Всемирного дня борьбы со СПИДом отметили как субъект РФ, добившийся наиболее заметных успехов.

Справка

В Иркутской области ВИЧ-инфекция выявлена у 28 тысяч человек. На учете в Центре СПИД состоят 22,5 тысячи пациентов. Около 13,5 тысячи получают антиретровирусную терапию. Таким образом, Центру СПИД удалось обеспечить охват терапией 60 процентов диспансерной группы на два года раньше, чем изначально указано в Стратегии противодействия ВИЧ-инфекции в России. Во многом этому способствовало снижение бюджетных трат на лечение одного больного: стоимость курса для пациента, впервые начавшего терапию, составляет 12 000 рублей в год. Снижение цены объясняется локализацией производства препаратов в Иркутске. Перебоев в поставках удается избежать благодаря дополнительному финансированию из бюджета Иркутской области.

Лицензия № ЛО-38-01-003368 от 10.10.2018 г.

Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

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