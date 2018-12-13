Новости

В Турции появилось космическое агентство 09:24
Какие темы обсудят в Бресте на заседании Совмина Союзного государства 09:13
В Турции при ЧП с поездом погибли не менее четырех человек 08:50
Большой кроссовер Volkswagen получил в России новые опции и подорожал 08:42
Чем покоряет меломанов Большой театр Беларуси 08:29
Во Вьетнаме 14 человек стали жертвами наводнения 07:57
Израильские военные застрелили ранившего 7 человек палестинца 07:53
Роспотребнадзор напомнил о запрете упоминания ведомства в рекламе 07:27
Президенты США и Мексики обсудили проблему миграции 07:27
"ИрАэро" начала вывозить туристов "Жемчужной реки" из Китая 07:07
Сирия собралась участвовать в зимних Олимпийских играх 06:58
Истребитель упал в океан во время учений нацгвардии США на Гавайях 06:41
Пушков рассказал о готовящейся фальсификации выборов на Украине 06:33
Финдиректор Huawei угостила журналистов пиццей 06:12
Более 100 горняков эвакуировали из-за пожара на шахте Кузбасса 05:55
Канада потеряла связь с еще одним своим гражданином в Китае 05:25
В Приамурье охотник спас краснокнижного журавля 05:25
В больнице Благовещенска сделали перевязки канцелярским скотчем 05:21
Гражданина РФ Никулина перевели из тюрьмы в клинику Лос-Анджелеса 05:12
В Гамбурге можно забронировать самый маленький в мире дом 04:42
В Бразилии во время спиритического сеанса изнасиловали 200 женщин 04:29
Пентагон: Односторонние военные операции в Сирии неприемлемы 03:54
Госавтоинспекция ввела запрет на внесение поправок в ПДД 03:53
Полиция задержала родственников страсбургского террориста 03:32
В Афинах в результате криминальных разборок был убит человек 03:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос: Что вы думаете о юбилеях
Опрос: Что вы думаете о юбилеях
В "РГ" пройдет экспертный совет о робототехнике в пищевой промышленности
В "РГ" пройдет экспертный совет о робототехнике в пищевой промышленности
Верховный суд разъяснил, как при разводе поступать с семейными кредитами
Верховный суд разъяснил, как при разводе поступать с семейными кредитами
13.12.2018 08:39
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

"Хрусталь" претендует на "Оскара"

Текст: Наталья Решетникова
Российская газета - Неделя - Сибирь №7744 (281)
В новосибирском Центре культуры и отдыха "Победа" прошел премьерный показ фильма белорусского кинорежиссера и выпускницы Гарварда Дарьи Жук "Хрусталь", выдвинутого на премию "Оскар". Лента выходит в российский прокат.

После окончания фильма зрители более полутора часов не отпускали Дарью, столько к ней было вопросов. И один из них - "Почему премьерный показ прошел в Новосибирске?".

- Здесь все живое, настоящее, здесь неравнодушный зритель, - ответила Дарья Жук.

Фото: Завражин Константин/РГ
Мединский предложил снять фильм "Нюрнберг" с участием зарубежных звезд

В том, чтобы премьера состоялась в Новосибирске, не последнюю роль сыграла исполнительница главной роли - сибирячка Алина Насибуллина влюбившая в свой родной город всю съемочную группу.

- Уже стало интересно, что за город такой Новосибирск? Когда такие девушки здесь живут! - улыбается Даша.

Сама Алина не смогла приехать на премьеру, зато пришли ее родители.

- У вас талантливая дочь, без нее фильм был бы совсем иным, - обратилась к ним Дарья. - Когда я встретилась с Алиной, то сразу поняла, что актриса на главную роль найдена.

Героиня фильма мечтает выбраться из своего маленького городка, словно птица, рвущаяся на волю из клетки. Действие происходит в конце ХХ века, когда прилавки в магазинах опустели, зато на барахолке можно было найти все, что пожелаешь, из всех киосков звучала музыка, а аудиокассета с пиратской записью модной группы была лучшим подарком для молодых людей.

Девушка оказывается втянутой в сложные отношения членов семьи из белорусского города Хрустального, в котором большинство жителей работают на заводе, выпускающем хрустальные изделия, и получают зарплату собственной продукцией. Если в русском варианте название фильма - "Хрусталь", то в английском - "Crystal Swan" - хрустальный лебедь. Режиссер посчитала, что так зарубежный зритель лучше почувствует ощущение хрупкости судьбы молодой девушки и окружающих ее людей, живущих в эпоху перемен.

Прямая речь

Дарья Жук, кинорежиссер:

- Для тех, кто не помнит 1990-е, этот фильм дает возможность погрузиться в ту эпоху и постараться понять ее. Для тех, кто жил в то время, это очень личная история. Для многих тот период был болезненным, но мне важно было показать его с иной стороны. В любом случае каждый зритель найдет какую-то свою точку соприкосновения с фильмом.

Культура Кино и ТВ Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Полиция задержала родственников страсбургского террориста
Кремль оценил американскую резолюцию против "Северного потока - 2"
Тереза Мэй сохранила премьерский пост
Сирия собралась участвовать в зимних Олимпийских играх
Бывший адвокат Трампа получил три года тюрьмы