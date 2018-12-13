В новосибирском Центре культуры и отдыха "Победа" прошел премьерный показ фильма белорусского кинорежиссера и выпускницы Гарварда Дарьи Жук "Хрусталь", выдвинутого на премию "Оскар". Лента выходит в российский прокат.

После окончания фильма зрители более полутора часов не отпускали Дарью, столько к ней было вопросов. И один из них - "Почему премьерный показ прошел в Новосибирске?".

- Здесь все живое, настоящее, здесь неравнодушный зритель, - ответила Дарья Жук.

В том, чтобы премьера состоялась в Новосибирске, не последнюю роль сыграла исполнительница главной роли - сибирячка Алина Насибуллина влюбившая в свой родной город всю съемочную группу.

- Уже стало интересно, что за город такой Новосибирск? Когда такие девушки здесь живут! - улыбается Даша.

Сама Алина не смогла приехать на премьеру, зато пришли ее родители.

- У вас талантливая дочь, без нее фильм был бы совсем иным, - обратилась к ним Дарья. - Когда я встретилась с Алиной, то сразу поняла, что актриса на главную роль найдена.

Героиня фильма мечтает выбраться из своего маленького городка, словно птица, рвущаяся на волю из клетки. Действие происходит в конце ХХ века, когда прилавки в магазинах опустели, зато на барахолке можно было найти все, что пожелаешь, из всех киосков звучала музыка, а аудиокассета с пиратской записью модной группы была лучшим подарком для молодых людей.

Девушка оказывается втянутой в сложные отношения членов семьи из белорусского города Хрустального, в котором большинство жителей работают на заводе, выпускающем хрустальные изделия, и получают зарплату собственной продукцией. Если в русском варианте название фильма - "Хрусталь", то в английском - "Crystal Swan" - хрустальный лебедь. Режиссер посчитала, что так зарубежный зритель лучше почувствует ощущение хрупкости судьбы молодой девушки и окружающих ее людей, живущих в эпоху перемен.

Прямая речь

Дарья Жук, кинорежиссер:

- Для тех, кто не помнит 1990-е, этот фильм дает возможность погрузиться в ту эпоху и постараться понять ее. Для тех, кто жил в то время, это очень личная история. Для многих тот период был болезненным, но мне важно было показать его с иной стороны. В любом случае каждый зритель найдет какую-то свою точку соприкосновения с фильмом.