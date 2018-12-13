В Омской области отменили выплаты по семейному образованию

Депутаты Законодательного собрания Омской области внесли поправки в закон, отменяющие выплаты компенсаций за семейное образование. Родители, обучающие своих детей на дому, не будут получать ни копейки.

Сегодня в России вне школьных стен занимаются более ста тысяч учеников. Омская область была одним из пяти регионов страны, где "семейников" поддерживали финансово. Поэтому омичей, выбравших данную форму образования для своих ребятишек, инициатива властей шокировала.

Помогли "РГ" и прокуратура

Первые компенсации за уроки на дому жители Прииртышья начали получать в 2013 году - благодаря омичке Ирине Глазковой, которая обратилась за помощью в "Российскую газету". После публикации материала "Классный дом" (16.04.2013) проблемами "семейников" заинтересовалась прокуратура. Сотрудников мэрии обязали разработать муниципальный нормативно-правовой акт, регламентирующий порядок получения образования в семье, и определиться с размером выплат. Ведь по закону любой труд должен быть оплачен, в том числе и родительский. Норматив ежегодных финансовых затрат на одного учащегося средних классов в регионе составляет 117 242 рубля. "Семейникам" - после того, как ребенок успешно сдаст экзамены и пройдет аттестацию - начали выплачивать от 7 816 рублей до 11 724 рублей в месяц.

Пример Ирины Глазковой вдохновил многих. С 2013 года количество "семейников" в Омске выросло с семи до 1 200 человек. Однако родители утверждают, что финансовая сторона вопроса здесь не главная. Рост сторонников семейного образования - это лакмусовая бумажка, отражающая реальное состояние дел в омских школах.

Основная причина, по которой родители делают выбор в пользу уроков на дому, - уверенность в том, что они могут дать своему ребенку более качественное образование, чем в школе. Не секрет, что классы сегодня переполнены, вторая смена до сих пор не ликвидирована, а об индивидуальном подходе при обучении не идет и речи.

Не боятся двоек

- Учеба вне стен образовательного учреждения для многих семей стала выходом из той или иной ситуации, - считает многодетная мама Марина Карабаева. - Дети разные, и не все могут успешно усваивать знания в коллективе. Кто-то часто болеет, кто-то не ладит со сверстниками, кто-то просто не может адаптироваться в заведомо агрессивной среде.

Как правило, изгоями в школе становятся творческие и одаренные ребятишки. Им приходится терпеть насмешки и тумаки от одноклассников. А в подростковом возрасте такое противостояние нередко заканчивается настоящей трагедией.

У омички Светланы Акопашвили семейное образование получают три ребенка.

- У моей дочки не сложилось с учебой в школе, - вспоминает Светлана. - Учительница буквально засыпала ее двойками и претензиями. Дошло до того, что у доски она от страха не могла вымолвить ни слова. Мне заявили: "Ваш ребенок какой-то не такой, переводите ее в коррекционное учреждение". Между тем психологи утверждали, что с интеллектом у дочки все в порядке, просто к ней нужен индивидуальный подход. Я была вынуждена взять ответственность на себя и забрать ее из школы. После года занятий на дому, она сдала аттестацию на четверки и пятерки. У ребенка появилась любознательность, желание учиться. С другими детьми экспериментировать я уже не стала. Получила педагогическое образование и начала преподавать им сама.

В последние годы переходить на семейное образование начали и сельские жители. К примеру, только в Калачинском районе зарегистрировано полтора десятка детей, обучающихся на дому.

- Если в городе родители еще могут выбрать подходящую школу для своего ребенка, то в деревне никакой альтернативы нет вообще, - жалуются селяне.

При этом родители не скрывают, что компенсация за обучение была хорошим подспорьем для семейного бюджета. Но в то же время "домашние классы" приходится оснащать за свой счет, и покупать необходимо многое - от специализированной литературы, карт и энциклопедий до дорогостоящего оборудования для лабораторных опытов по физике и химии.

- Отмена выплат не вернет нас в школу, - уверена омичка Елена Лашкарева, чей сын в этом году заканчивает на дому шестой класс. - Но если государство предусматривает определенную сумму денег на обучение каждого ребенка, то почему депутаты решили сэкономить именно на наших детях?

Отяготили казну

В министерстве образования региона, в свою очередь утверждают, что родители должны добровольно принимать на себя обязательства по финансовому обеспечению обучения детей в семье, так как конституционные гарантии предусмотрены только для тех, кто учится как положено - в общеобразовательных школах.

- Компенсация не носит гарантированный характер, а ее выплата федеральным законодательством не предусмотрена и является дополнительным расходным обязательством, которое осуществляется только при наличии бюджетной возможности, - отмечают в ведомстве.

Бюджет Омской области в этом году принят с профицитом в полмиллиарда рублей. Однако, несмотря на это, парламентарии согласились с тем, что расходы на семейное образование - примерно шестьдесят миллионов рублей в год - значительно отяготят областную казну.

Еще один из аргументов чиновников - "участившиеся спекуляции на теме семейного образования". По данным областного минобра, жители других регионов специально временно регистрируются в Омской области, чтобы получить денежную выплату. Некоторые омские родители забирают своих детей из государственных школ, а полученные компенсации расходуют на обучение в частных школах, которые "маскируют реализацию общеобразовательных программ консультационными услугами".

- В 2018 году в городе Омске было выявлено пятеро обучающихся по форме семейного образования, которые зачислены в негосударственные школы, получающие субсидии на учебные расходы из областного бюджета, - подчеркнули в минобре.

Но что криминального в том, что "семейник" посещает какой-нибудь факультатив или кружок, который получает поддержку за счет бюджетных средств?

- Мы действительно оказываем консультационные услуги детям, находящимся на семейном обучении и нуждающимся в образовательных услугам по отдельным предметам, - пояснил "РГ" ректор многопрофильной академии непрерывного образования Владимир Гам. - Но закон допускает сочетание различных форм получения образования и форм обучения. Даже самые грамотные родители не знают досконально всю школьную программу и не могут обучать ребенка по всем предметам. Особенно востребованы русский язык, математика, иностранный язык. Многие родители выбирают для своих детей второй и третий иностранные языки - немецкий, китайский, французский, итальянский. Что в этом плохого? Большинство школьников сегодня вынуждено заниматься с репетиторами.

Омские родители, чьи дети обучаются "по-семейному", намерены отстаивать в суде свое право на выплаты. Петицию с требованием вернуть компенсации за семейное образование уже подписали около трех тысяч человек.

Комментарии

Алеся Григорьева, президент общественной ассоциации по защите семьи, детства, отцовства и материнства:

- У меня семейное образование получают уже четыре ребенка. Главным минусом обучения на дому принято считать отсутствие так называемой "социализации". Но я не считаю умение приспосабливаться к правилам существования в коллективе главным и необходимым умением в жизни. Сохранить индивидуальность намного важнее, чем научить ребенка выживанию в коллективе, правила существования в котором порой очень жестоки.

Мы хотим, чтобы наши дети могли заниматься не с профессионально выгоревшими из-за колоссальной нагрузки учителями в переполненных классах, а индивидуально - с родителями и репетиторами, самостоятельно, осваивая ту же самую образовательную программу, но более качественно и в комфортных условиях.

Татьяна Дернова, министр образования Омской области:

- Форма семейного образования закреплена в федеральном законе "Об образовании", и ее никто не отменяет. Но та методика, по которой родители получают компенсации за обучение детей в семейной форме, изменится. До последнего времени средства предоставлялись в виде субвенции муниципалитетам - это неправильно, и контрольно-счетная палата сделала нам замечание. Компенсация имеет право на жизнь только как "мера социальной поддержки". Разработкой методики мы будем заниматься в начале 2019 года вместе со всеми участниками образовательного процесса.