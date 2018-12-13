В Дагестане после смертельного ДТП арестовали экс-главу отдела ГИБДД

В Махачкале арестован экс-начальник отдела ГИБДД по Бабаюртовскому району Дагестана. Под стражу он попал после аварии с человеческими жертвами, произошедшей 1 декабря.

Об этом сообщили ТАСС в Советском районном суде города.

Подозреваемый в совершении ДТП с тремя жертвами попал под арест на десять суток. Если ему предъявят обвинение, арест будет продлен до двух месяцев.

Напомним, смертельное ДТП произошло в ночь на 1 декабря: водитель внедорожника Toyota Land Cruiser 200 выехал на встречку и столкнулся с автомобилем ВАЗ. Три человека, ехавшие в отечественном автомобиле, погибли.

Вскоре появилась информация, что за рулем иномарки находился начальник отдела ГИБДД. МВД Дагестана начало служебную проверку. После аварии мужчина скрылся, но 10 декабря был задержан и уволен со службы.