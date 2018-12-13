В Ингушетии установили личности напавших на силовиков

В Ингушетии удалось установить личности преступников, которые накануне бросили гранату в силовиков.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Преступники ликвидированы, их личности установлены. Силовыми структурами проводятся оперативные мероприятия", - сказал помощник главы республики Юнус-Бека Евкурова Артем Перехрист, приводя слова руководителя региона.

Напомним, в торговом центре "Ковчег", расположенном в Назрани, при задержании подозреваемых в терроризме один из злоумышленников бросил гранату в правоохранителей. В результате были ранены двое силовиков.